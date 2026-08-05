Jueza dicta siete meses de prisión preventiva para investigado por lesiones graves en Piura

La Fiscalía presentó diversos elementos de prueba, como la denuncia verbal, fotos de las lesiones y un certificado médico legal. Foto: difusión.

La Fiscalía presentó diversos elementos de prueba, como la denuncia verbal, fotos de las lesiones y un certificado médico legal. Foto: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

José Culupu C. será internado preventivamente por siete meses, mientras se defina su situación en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de lesiones graves, en agravio de un ciudadano.

Entre los elementos de convicción que valoró la jueza del Primer Juzgado de Flagrancia de Piura, para dictar la prisión preventiva se encuentran; la denuncia verbal, fotografías de las lesiones, el certificado médico legal, declaraciones testimoniales, el reporte de investigaciones fiscales seguidas en su contra, entre otros.

Según lo sustentado por la fiscalía, los hechos ocurrieron el 31 de julio, cuando el investigado y el agraviado sostuvieron una discusión al interior de una cantina, en el distrito de Cura Mori. El altercado continuó en la vía pública, donde presuntamente el investigado lanzó un adoquín que impactó en la cabeza al agraviado y le propinó un golpe con la parte lateral de un machete.