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Cómo saber mi número de expediente judicial con DNI: consulta oficial en el Poder Judicial

Descubre cómo saber tu número de expediente judicial con DNI en Perú. Consulta qué información puedes revisar online en el Poder Judicial y cuáles son los canales oficiales disponibles.

Estos son los pasos para consular tu expediente judicial por medio del número. Foto: Andina
Estos son los pasos para consular tu expediente judicial por medio del número. Foto: Andina
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Muchas personas buscan cómo saber su número de expediente judicial con DNI en Perú para consultar procesos en el Poder Judicial o hacer seguimiento a una demanda. Aunque actualmente no existe una plataforma oficial que permita encontrar el número de expediente solo con el DNI, sí hay canales habilitados para solicitar información y consultar expedientes judiciales online una vez que cuentas con el código correspondiente.

PUEDES VER: ¡Con solo secundaria! Poder Judicial ofrece trabajos con sueldos desde S/1.950: ¿cómo postular?

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¿Cómo saber el número de expediente judicial con DNI?

Poseer el número de tu expediente judicial si cuentas con algún proceso en el Ministerio Público o Poder Judicial es muy importante. Sin embargo, a través de la web no es posible buscar o descubrir el número del judicial, penal o fiscal con tu Documento Nacional de Identidad (DNI). El único método es llamar a la corte en la que se interpuso la demanda, de la cual existen 29 distribuidas a nivel nacional.

Si no cuentas con el número de expediente es necesario que llames a la corte en la cual se interpuso la demanda. Recuerda que cada jurisdicción funciona de forma independiente.

Por el momento, solo se podrá saber llamando a estos números:

  • Ministerio Público: 01 625-5555
  • Poder Judicial: 01 410-1010 (Anexos 11266/11600).

¿Cómo consultar un expediente judicial en las Cortes Superiores?

A pesar de que no se pueda averiguar el número en la web, sí puedes consultarlo de manera gratuita, pero sin usar los nombres y apellidos ni tampoco el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para ello deberás cumplir el siguiente procedimiento:

  • Ingresa a este ENLACE.
  • En la pestaña de la izquierda denominada por filtros selecciona los campos de distrito judicial, instancia, especialidad, año y el número de expediente para hacer la búsqueda.
  • Para hacerlo de manera más rápida, da clic en la pestaña de la derecha por código de expediente, en la que solo deberás poner el número para tener acceso a la información.

¿Cómo hacer el seguimiento a un expediente judicial en el Ministerio Público?

A través de la página web del Ministerio Público, los pasos son los siguientes:

  • Ingresa al siguiente ENLACE del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
  • Digita el número de caso, el código de seguridad y selecciona el distrito fiscal
  • Tendrás acceso al detalle general del caso junto al distrito judicial, fiscalía y estado del proceso.

PUEDES VER: Alejandro Soto pidió a juez archivar su caso con ley que él aprobó

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¿Qué es la Corte Superior de Justicia del Perú?

Una Corte Superior de Justicia es uno de los tribunales de apelación de nuestro sistema judicial y equivale al segundo nivel jerárquico organizado por el Poder Judicial del Perú, ya que está un peldaño debajo de la Corte Suprema de la República.

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