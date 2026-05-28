Estos son los pasos para consular tu expediente judicial por medio del número. Foto: Andina

Estos son los pasos para consular tu expediente judicial por medio del número. Foto: Andina

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Muchas personas buscan cómo saber su número de expediente judicial con DNI en Perú para consultar procesos en el Poder Judicial o hacer seguimiento a una demanda. Aunque actualmente no existe una plataforma oficial que permita encontrar el número de expediente solo con el DNI, sí hay canales habilitados para solicitar información y consultar expedientes judiciales online una vez que cuentas con el código correspondiente.

¿Cómo saber el número de expediente judicial con DNI?

Poseer el número de tu expediente judicial si cuentas con algún proceso en el Ministerio Público o Poder Judicial es muy importante. Sin embargo, a través de la web no es posible buscar o descubrir el número del judicial, penal o fiscal con tu Documento Nacional de Identidad (DNI). El único método es llamar a la corte en la que se interpuso la demanda, de la cual existen 29 distribuidas a nivel nacional.

Si no cuentas con el número de expediente es necesario que llames a la corte en la cual se interpuso la demanda. Recuerda que cada jurisdicción funciona de forma independiente.

Por el momento, solo se podrá saber llamando a estos números:

Ministerio Público: 01 625-5555

01 625-5555 Poder Judicial: 01 410-1010 (Anexos 11266/11600).

¿Cómo consultar un expediente judicial en las Cortes Superiores?

A pesar de que no se pueda averiguar el número en la web, sí puedes consultarlo de manera gratuita, pero sin usar los nombres y apellidos ni tampoco el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para ello deberás cumplir el siguiente procedimiento:

Ingresa a este ENLACE.

En la pestaña de la izquierda denominada por filtros selecciona los campos de distrito judicial, instancia, especialidad, año y el número de expediente para hacer la búsqueda.

para hacer la búsqueda. Para hacerlo de manera más rápida, da clic en la pestaña de la derecha por código de expediente, en la que solo deberás poner el número para tener acceso a la información.

¿Cómo hacer el seguimiento a un expediente judicial en el Ministerio Público?

A través de la página web del Ministerio Público, los pasos son los siguientes:

Ingresa al siguiente ENLACE del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

Digita el número de caso, el código de seguridad y selecciona el distrito fiscal

Tendrás acceso al detalle general del caso junto al distrito judicial, fiscalía y estado del proceso.

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¿Qué es la Corte Superior de Justicia del Perú?

Una Corte Superior de Justicia es uno de los tribunales de apelación de nuestro sistema judicial y equivale al segundo nivel jerárquico organizado por el Poder Judicial del Perú, ya que está un peldaño debajo de la Corte Suprema de la República.