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Jueces asumen diversos despachos en la Corte Superior de Justicia de Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura reconforma sus salas especializadas civiles con los jueces Jensen García Córdova y Gloria Panta Ordinola, fortaleciendo la estructura judicial de la región.

Ambos jueces aportarán su experiencia al sistema judicial piurano. Fuente: difusión.
Ambos jueces aportarán su experiencia al sistema judicial piurano. Fuente: difusión.
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Con la incorporación de los jueces superiores titulares Jensen Francisco García Córdova y Gloria Tatiana Panta Ordinola, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura dispuso la reconformación de las salas especializadas civiles.

En consecuencia, a partir de la fecha García Córdova estará a cargo de la presidencia de la Segunda Sala Civil de Piura, que también integran Ricardo Casas Senador y Jenniffer Atarama Rojas.

PUEDES VER: Prisión preventiva para investigados por asesinato a alcalde de veintiséis de octubre | piura | La República

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Por su parte, Panta Ordinola integrará y presidirá la Primera Sala Civil, esto tras el destaque del magistrado Fidencio Francisco Cunya Celi como juez supremo provisional; asimismo, esta sala la conforma la magistrada Fanny Ulloa Paragulla.

Jueza de Flagrancia

Del mismo modo, la abogada Mayra Carrillo Moscol prometió ante el presidente de la institución, David Fernando Correa Castro, desempeñar con eficiencia e independencia el cargo de jueza supernumeraria del Primer Juzgado de Flagrancia delictiva de Piura.

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