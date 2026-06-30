Presidenta de la Corte de La Libertad supervisó Salas Penales de Natasha Alta

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En el marco de las acciones de supervisión y fortalecimiento de la gestión judicial, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó una visita administrativa a las Salas Penales de Apelación y de Extinción de Dominio, ubicadas en la sede judicial de Natasha Alta.

Como parte de esta jornada, sostuvo una reunión de trabajo con magistrados y servidores jurisdiccionales para conocer de primera mano las necesidades y requerimientos de estos órganos jurisdiccionales, con el propósito de impulsar acciones que permitan optimizar sus condiciones de trabajo y fortalecer la prestación del servicio de justicia.

Durante el encuentro, la titular de la Corte reafirmó su compromiso con la mejora continua de la gestión judicial y exhortó a redoblar esfuerzos para cumplir las metas de producción establecidas, garantizando una atención eficiente, oportuna y de calidad en beneficio de la ciudadanía liberteña.