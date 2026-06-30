Presidenta de la Corte de La Libertad supervisó Salas Penales de Natasha Alta
La presidenta de la Corte de La Libertad supervisó las Salas Penales de Natasha Alta para fortalecer la gestión judicial y mejorar el servicio.
En el marco de las acciones de supervisión y fortalecimiento de la gestión judicial, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó una visita administrativa a las Salas Penales de Apelación y de Extinción de Dominio, ubicadas en la sede judicial de Natasha Alta.
PUEDES VER: Presidentes de Cortes Superiores del Perú defienden independencia del Poder Judicial | La Libertad | La República
Como parte de esta jornada, sostuvo una reunión de trabajo con magistrados y servidores jurisdiccionales para conocer de primera mano las necesidades y requerimientos de estos órganos jurisdiccionales, con el propósito de impulsar acciones que permitan optimizar sus condiciones de trabajo y fortalecer la prestación del servicio de justicia.
Durante el encuentro, la titular de la Corte reafirmó su compromiso con la mejora continua de la gestión judicial y exhortó a redoblar esfuerzos para cumplir las metas de producción establecidas, garantizando una atención eficiente, oportuna y de calidad en beneficio de la ciudadanía liberteña.