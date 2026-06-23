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Judicialidad

Condenan a prisión a sujetos por robo agravado contra trabajadora de limpieza pública en Chiclayo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condena a B.A.B.G. a 13 años y 4 meses de prisión y a V.J.J.P. a 9 años y 2 meses por robo agravado en agravio de M.S.C.C.

Los hechos ocurrieron durante un intento de robo mientras la víctima realizaba limpieza pública. Fuente: difusión.
Los hechos ocurrieron durante un intento de robo mientras la víctima realizaba limpieza pública. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, sentenció a 13 años, 4 meses y 22 días de pena privativa de la libertad a B.A.B.G. (22) y a 9 años y 2 meses de prisión a V.J.J.P. (20), por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de M.S.C.C. (34).

La resolución fue emitida por el despacho judicial liderado por la magistrada Doris Paola Nieto Lazo, quien además dispuso que los sentenciados paguen S/ 1,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la víctima y ordenó su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (ex Picsi).

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De acuerdo con las diligencias realizadas, los hechos ocurrieron cuando la agraviada se encontraba realizando labores de limpieza pública, en inmediaciones de la avenida Elvira García y García con la calle Arequipa.

En esas circunstancias, la trabajadora advirtió la presencia de dos sujetos que se desplazaban de manera sospechosa con el rostro cubierto. Al notar que se acercaban hacia ella, intentó retirarse del lugar; sin embargo, ambos individuos iniciaron una persecución y lograron alcanzarla.

Los sujetos la tomaron de los brazos e intentaron arrebatarle la mochila que llevaba consigo. Durante el forcejeo, uno de los agresores la amenazó con un arma de fuego y le indicó que no opusiera resistencia. Posteriormente, ambos revisaron sus pertenencias y, tras romper la mochila, lograron apoderarse de ella para huir del lugar.

La víctima solicitó auxilio, situación que fue advertida por personal policial y de serenazgo que transitaba por la zona. Los efectivos iniciaron una persecución inmediata, logrando intervenir a los dos sujetos a pocas cuadras del lugar, en la calle Las Margaritas.

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Durante el registro personal, los agentes encontraron en poder de B.A.B.G. una mochila con diversos objetos pertenecientes a la agraviada, entre ellos un cargador, cables, guantes, un parlante, un monedero con dinero en efectivo y otros bienes. Asimismo, a V.J.J.P. se le halló un equipo celular, color azul, que pertenecía a la víctima.

Ambos intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y posteriormente puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las diligencias de ley.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de brindar una respuesta efectiva frente a los delitos que afectan la seguridad ciudadana, garantizando la protección de las víctimas y la aplicación de sanciones conforme al ordenamiento jurídico.

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