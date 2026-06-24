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Segunda Jornada Itinerante acerco servicios especializados de familia a población de Jaén, San Ignacio y Cutervo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizó la Segunda Jornada Itinerante en Jaén, San Ignacio y Cutervo para brindar servicios de justicia a poblaciones alejadas.

El equipo multidisciplinario ofreció soporte técnico en temas de tenencia, visitas y protección infantil. Fuente: difusión.
El equipo multidisciplinario ofreció soporte técnico en temas de tenencia, visitas y protección infantil. Fuente: difusión.
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Con el propósito de acercar los servicios de justicia a las poblaciones más alejadas del distrito judicial y garantizar una atención especializada a los usuarios, el Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló la Segunda Jornada Itinerante en las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo.

La intervención estuvo a cargo de profesionales de las áreas de Psicología, Trabajo Social y Medicina, quienes se desplazaron hasta dichas provincias para brindar soporte técnico especializado en procesos judiciales relacionados con tenencia, régimen de visitas, apoyos y salvaguardias, abandono y otros asuntos de competencia de los Juzgados de Familia.

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La jornada contó con la participación de las trabajadoras sociales Marysabel Vidal Melgarejo y Vanessa Ruby Becerra Paucar; los psicólogos Jenny Mellisa Lora Sánchez y Juan Diego Balta Jhon; así como de la médico María Lorenith Díaz Briceño, quienes realizaron evaluaciones psicológicas, sociales y médicas que contribuirán a la emisión de informes técnicos especializados requeridos para la toma de decisiones jurisdiccionales.

Como parte de las actividades desarrolladas, el equipo efectuó una visita in situ a un lactante de siete meses de edad en el caserío Nuevo Solitor, ubicado en el distrito de Namballe, provincia de San Ignacio. La intervención, realizada por las áreas de Trabajo Social y Medicina, permitió verificar directamente las condiciones familiares y socioeconómicas del menor, así como recopilar información relevante para la elaboración de los informes técnicos correspondientes.

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Estas acciones resultan fundamentales para que los órganos jurisdiccionales cuenten con elementos de evaluación especializados que contribuyan a la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, garantizando decisiones judiciales basadas en una valoración integral de cada caso.

La Segunda Jornada Itinerante forma parte de las estrategias impulsadas por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para descentralizar los servicios de apoyo a la función jurisdiccional y acercar la justicia a las poblaciones que enfrentan mayores dificultades de acceso debido a factores geográficos o sociales.

Con estas intervenciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de promover una justicia más humana, accesible y cercana a la ciudadanía, fortaleciendo la atención integral en los procesos de familia y priorizando la protección de las personas en condición de vulnerabilidad.

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