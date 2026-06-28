Europa enfrenta una ola de calor histórica: la OMS reporta más de 1.300 muertes y temperaturas de hasta 41,5 °C

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La ola de calor en Europa ya dejó más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras decenas de millones de personas afrontan temperaturas extremas que afectan la sanidad pública, el suministro eléctrico y el funcionamiento de servicios esenciales en buena parte del continente. El fenómeno, que comenzó en Europa occidental, avanzó hacia el centro y el este con registros históricos en varios países.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que cerca de 150 millones viven bajo condiciones de calidez extrema. En un mensaje publicado en X afirmó que "el estrés por calor suele denominarse el 'asesino silencioso'" y recordó que muchas viviendas, escuelas y centros de trabajo europeos no fueron diseñados para soportar estas situaciones. Asimismo, señaló que cientos han fallecido, en tanto algunas escuelas permanecen cerradas y las redes eléctricas presentan problemas por la elevada demanda.

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Francia registra un exceso de mortalidad por el calor

Francia concentra una parte importante del impacto sanitario. Las autoridades informaron que, desde el 24 de junio, el país registró alrededor de 1.000 muertes más de lo habitual. Salud Pública de Francia explicó que el incremento afecta ante todo a personas mayores de 65 años y destacó un aumento del 40% en los fallecimientos ocurridos dentro de los domicilios.

La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, confirmó que los servicios de urgencias atienden un número creciente de pacientes y reconoció que ya se observan fallecimientos asociados al episodio de calor. En París, la situación obligó a suspender actividades como una marcha del Orgullo LGTBI+ y el festival Solidays también fue cancelado. La Semana de la Moda de París quedó envuelta en una polémica por una instalación de agua presentada por Louis Vuitton, cuestionada por usuarios en redes sociales.

Alemania y República Checa baten récords históricos

Alemania registró un nuevo récord nacional con 41,5 °C, además de la noche más cálida desde que existen mediciones, con temperaturas cercanas a los 30 grados. Las autoridades activaron protocolos de emergencia, habilitaron espacios climatizados en edificios públicos y ampliaron la asistencia para personas vulnerables. Informes señalan que las olas de calor reducen entre un 2% y un 5% la productividad laboral, mientras algunos colegios modificaron sus horarios.

En la República Checa, el instituto meteorológico CHMI confirmó un nuevo máximo histórico de 41,1 °C en Doksany, después del récord registrado el día anterior. Las previsiones de AFP indican que al menos 191 millones de europeos soportan temperaturas superiores a 35 °C, en especial en Polonia, Hungría, Alemania y territorio checo. Austria, Italia, Serbia, Croacia y el oeste de Ucrania también permanecen bajo condiciones extremas.

Tormentas y récords agravan la crisis climática europea

En Bélgica, una persona murió cuando un árbol cayó sobre su vehículo durante fuertes tormentas que azotaron el país. Cerca del aeropuerto de Charleroi se registraron ráfagas de hasta 108 kilómetros por hora. En Eslovaquia, la policía informó que seis personas fallecieron ahogadas entre viernes y sábado en piscinas y lagos de la región de Bratislava.

Los registros históricos además alcanzaron a Dinamarca, que marcó 37 °C, la temperatura más alta a partir del inicio de las mediciones en 1874. En tanto, la Filarmónica de Berlín flexibilizó el código de vestimenta de sus músicos para su tradicional concierto de fin de temporada y ciudades como Roma instalaron puntos de hidratación y sistemas de nebulización para aliviar el impacto del calor extremo. La combinación de temperaturas récord, tormentas y presión sobre los hospitales refleja la magnitud de una crisis que afecta al mismo tiempo a gran parte de Europa.