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Juzgado de Flagrancia dicta prisión preventiva a investigada por presunta extorsión contra empresario

El Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva contra una investigada por presunta extorsión agravada y delito informático.

Se dictó cuatro meses de prisión preventiva contra una investigada por los presuntos delitos de extorsión. Fuente: difusión.
Se dictó cuatro meses de prisión preventiva contra una investigada por los presuntos delitos de extorsión. Fuente: difusión.
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La mujer que fue capturada recientemente por estar vinculada a las llamadas extorsivas realizadas a un empresario chimbotano deberá cumplir un mandato de cuatro meses de prisión preventiva en el penal de Cambio Puente, por disposición del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia del Santa. Midory Sulay Almendras Sernaqué (32) será investigada por los delitos de extorsión agravada y delito informático.

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La denuncia de una ama de casa, cuyo nombre fue utilizado para activar sin su autorización dos líneas telefónicas, fue lo que permitió llegar hasta la investigada. El 8 de abril, la víctima fue interceptada en una calle aledaña al mercado Modelo de Chimbote por Midory Almendras, quien le ofreció regalarle un chip telefónico.

Luego, la imputada usó los datos personales de la mujer para obtener dos números telefónicos desde los cuales se enviaron mensajes en los que se exigía dinero a un empresario local a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia.

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Las amenazas se materializaron el 20 de junio con la colocación de un artefacto explosivo en la vivienda del agraviado. A través de la geolocalización, el análisis de tráfico y otras diligencias, el personal policial a cargo de las investigaciones logró dar con el paradero de Almendras Sernaqué y la capturó.

La magistrada Ana Vizcarra Huamán dispuso declarar fundado el pedido de prisión preventiva de cuatro meses y ordenó el internamiento en prisión de la imputada, quien podría recibir una condena de 24 años de cárcel.

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