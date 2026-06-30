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Judicialidad

Corte del Santa presente en desfile cívico por San Pedrito

El presidente de la Corte del Santa participó en las actividades cívicas y religiosas por la festividad de San Pedrito, patrono de Chimbote.

Se celebró junto a autoridades civiles y militares. Fuente: difusión.
Se celebró junto a autoridades civiles y militares. Fuente: difusión.
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El Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, participó en el tradicional desfile cívico realizado esta mañana como parte del programa de aniversario en homenaje a nuestro santo patrón, San Pedrito. Previamente, el titular judicial participó en la celebración eucarística oficiada por el monseñor Ángel Zapata Bances, obispo de la Diócesis de Chimbote, en la parroquia San Pedro.

PUEDES VER: Corte Superior de Justicia del Santa designa a nuevo presidente | Del Santa | La República

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Las diversas delegaciones civiles y militares que pasaron ante la tribuna de honor despertaron el aplauso y la admiración de los cientos de chimbotanos que, pese al inclemente sol, se dieron cita en la avenida José Pardo. Luego, las autoridades participaron en una sesión solemne en la que el alcalde provincial del Santa, magíster Felipe Mantilla Gonzáles, condecoró con la medalla de la ciudad a cinco talentosos ciudadanos porteños.

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