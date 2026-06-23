HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Uzbekistán vs Portugal con Cristiano Ronaldo
EN VIVO: Uzbekistán vs Portugal con Cristiano Ronaldo     EN VIVO: Uzbekistán vs Portugal con Cristiano Ronaldo     EN VIVO: Uzbekistán vs Portugal con Cristiano Ronaldo     
Judicialidad

Condenan a 20 años de prisión efectiva a responsable de violación sexual de menor de edad

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condena a 20 años de prisión a A.F.Y.Y. por violación sexual de una menor, asegurando justicia y protección a la víctima.

Además, el tribunal dispuso la inmediata captura del condenado, quien deberá recibir tratamiento terapéutico. Fuente: difusión.
Además, el tribunal dispuso la inmediata captura del condenado, quien deberá recibir tratamiento terapéutico. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Primer Juzgado Colegiado Penal Permanente de Chiclayo, sentenció a 20 años de pena privativa de la libertad efectiva a A.F.Y.Y., al encontrarlo responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M.S.R.V.

El colegiado, integrado por los magistrados Rosa Amelia Vera Meléndez, Gerardo Gálvez Rodríguez y Héctor Luis Fernández de la Torre, dispuso además el pago de S/ 2,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque juramenta a magistrados para órganos jurisdiccionales laborales | Lambayeque | La República

lr.pe

La decisión judicial fue adoptada luego de que los magistrados valoraran los elementos probatorios actuados durante el juicio oral, concluyendo que se encontraba acreditada la responsabilidad penal del acusado en los hechos materia de investigación.

Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso la ejecución provisional de la condena en su extremo penal, ordenando que se giren las respectivas órdenes de ubicación y captura a nivel nacional, debido a que el sentenciado se encontraba en libertad. Una vez ubicado, deberá ser internado en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad competente.

Como parte de la sentencia, el colegiado también ordenó que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico especializado, conforme a lo establecido en la normativa penal vigente, además de imponer las restricciones correspondientes previstas por ley.

PUEDES VER: Juez supremo Ramiro Bustamante visitó el Módulo de Oralidad Civil y Salas Civiles de Lambayeque | Lambayeque | La República

lr.pe

El caso fue tramitado bajo los parámetros del debido proceso, garantizando los derechos de las partes y priorizando la protección de una menor de edad víctima de un delito que afecta gravemente su integridad y desarrollo.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de brindar una respuesta judicial firme frente a los delitos contra la libertad sexual, especialmente aquellos que afectan a niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo una justicia orientada a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ministerio de Trabajo presentó en la Corte de Lambayeque el sistema EXPEDIA para optimizar la gestión de procesos laborales

Ministerio de Trabajo presentó en la Corte de Lambayeque el sistema EXPEDIA para optimizar la gestión de procesos laborales

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Lambayeque juramentó a magistrados que asumen funciones en Órganos Jurisdiccionales Laborales

Presidente de la Corte de Lambayeque juramentó a magistrados que asumen funciones en Órganos Jurisdiccionales Laborales

LEER MÁS
Juez Supremo Ramiro Bustamante visitó Módulo Corporativo Civil de Ligitación Oral y Salas Civiles de la Corte de Lambayeque

Juez Supremo Ramiro Bustamante visitó Módulo Corporativo Civil de Ligitación Oral y Salas Civiles de la Corte de Lambayeque

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Unidad de Flagrancia de Tumbes inaugura nuevas salas de audiencia

Unidad de Flagrancia de Tumbes inaugura nuevas salas de audiencia

LEER MÁS
Condenan a prisión a sujetos por robo agravado contra trabajadora de limpieza pública en Chiclayo

Condenan a prisión a sujetos por robo agravado contra trabajadora de limpieza pública en Chiclayo

LEER MÁS
Corte de Lambayeque inició la semana laboral con ceremonia de izamiento del pabellón nacional y la bandera del Poder Judicial

Corte de Lambayeque inició la semana laboral con ceremonia de izamiento del pabellón nacional y la bandera del Poder Judicial

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025