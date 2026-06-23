Condenan a 20 años de prisión efectiva a responsable de violación sexual de menor de edad

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Primer Juzgado Colegiado Penal Permanente de Chiclayo, sentenció a 20 años de pena privativa de la libertad efectiva a A.F.Y.Y., al encontrarlo responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M.S.R.V.



El colegiado, integrado por los magistrados Rosa Amelia Vera Meléndez, Gerardo Gálvez Rodríguez y Héctor Luis Fernández de la Torre, dispuso además el pago de S/ 2,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.

La decisión judicial fue adoptada luego de que los magistrados valoraran los elementos probatorios actuados durante el juicio oral, concluyendo que se encontraba acreditada la responsabilidad penal del acusado en los hechos materia de investigación.



Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso la ejecución provisional de la condena en su extremo penal, ordenando que se giren las respectivas órdenes de ubicación y captura a nivel nacional, debido a que el sentenciado se encontraba en libertad. Una vez ubicado, deberá ser internado en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad competente.



Como parte de la sentencia, el colegiado también ordenó que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico especializado, conforme a lo establecido en la normativa penal vigente, además de imponer las restricciones correspondientes previstas por ley.

El caso fue tramitado bajo los parámetros del debido proceso, garantizando los derechos de las partes y priorizando la protección de una menor de edad víctima de un delito que afecta gravemente su integridad y desarrollo.



La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de brindar una respuesta judicial firme frente a los delitos contra la libertad sexual, especialmente aquellos que afectan a niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo una justicia orientada a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.