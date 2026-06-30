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Juzgado de Pallasca dicta siete meses de prisión preventiva contra investigado por presuntos delitos sexuales

El Juzgado de Pallasca ordenó siete meses de prisión preventiva contra un investigado por presuntos delitos sexuales en agravio de una menor de edad.

Se dispuso siete meses de prisión preventiva contra un investigado. Fuente: difusión.
Se dispuso siete meses de prisión preventiva contra un investigado. Fuente: difusión.
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El juez del Juzgado de Paz Letrado de Pallasca, Fred Pesantes Llontop, quien en adición a sus funciones ejerce competencia como Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó siete meses de prisión preventiva contra Joel Quispe, investigado por la presunta comisión de los delitos contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menor, así como por el presunto delito de violación sexual de una niña de 7 años de edad.

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La medida coercitiva fue adoptada luego de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, en la que el magistrado evaluó los elementos de convicción expuestos por las partes y declaró fundado en parte el pedido formulado por el Ministerio Público.

Asimismo, el juez dispuso que el plazo de la prisión preventiva, fijado en siete meses, sea computado desde la detención del investigado, y ordenó su inmediata ubicación y captura para el cumplimiento de la medida.

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