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Judicialidad

Nueva sede del Módulo de Violencia fortalece atención a víctimas en La Libertad

La titular de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el Módulo Judicial Integrado en Violencia en la nueva sede judicial de Húsares de Junín, orientado a proteger a las víctimas.

La jueza Ana Karina Armas agradeció a la presidenta por su apoyo en la creación de un espacio adecuado para romper el ciclo de violencia. Fuente: difusión.
La jueza Ana Karina Armas agradeció a la presidenta por su apoyo en la creación de un espacio adecuado para romper el ciclo de violencia. Fuente: difusión.
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La titular de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, encabezó la ceremonia protocolar de reinauguración del Módulo Judicial Integrado en Violencia en la nueva sede judicial de Húsares de Junín, un moderno edificio destinado a la protección de las personas víctimas de violencia en la región.

En su intervención, la presidenta Cecilia León remarcó su compromiso y apoyo constante a este módulo, y felicitó el arduo trabajo que desarrollan los magistrados y servidores en pro del bienestar, de la estabilidad emocional y la independencia de las víctimas.

PUEDES VER: Corte de La Libertad: juramentan a jueces para la Segunda Sala Civil y el Tercer Juzgado Civil de Trujillo | La Libertad | La República

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Por su parte, la jueza coordinadora Ana Karina Armas Cueva, agradeció las gestiones desarrolladas por la presidenta para que el módulo pueda contar con ambientes aptos para el desempeño de su labor, así como para el desarrollo de actividades y estrategias que permitan romper con el círculo de la violencia en los y las usuarias.

Posteriormente, se realizó la develación de la placa, el corte de cinta, el recorrido y la bendición de los ambientes, actos simbólicos que marcan la puesta en funcionamiento de este edificio al servicio de la ciudadanía.

PUEDES VER: Huamachuco: Corte de La Libertad supervisa órganos jurisdiccionales y atención judicial | La Libertad | La República

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Finalmente, la presidenta de la Corte entregó dos escáneres de alto rendimiento para coadyuvar al fortalecimiento del servicio de justicia que se brinda a la población liberteña.

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