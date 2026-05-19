Jackqueline Colmenares juró como jueza supernumeraria del Juzgado Civil de Chepén
La Corte de La Libertad tomó juramento a Jackqueline Colmenares como jueza supernumeraria de Chepén y reafirmó su compromiso ciudadano.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, tomó juramento a Jackqueline Colmenares Chuye como jueza supernumeraria del Juzgado Civil Permanente de Chepén.
Durante la ceremonia, la titular de la Corte exhortó a la magistrada a desempeñar sus funciones con probidad, transparencia y empatía, y reafirmó así el compromiso institucional con una administración de justicia cercana y en beneficio de la ciudadanía.