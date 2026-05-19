Jackqueline Colmenares juró como jueza supernumeraria del Juzgado Civil de Chepén

Este nombramiento fortalece el compromiso de la Corte con una justicia próxima y accesible para la ciudadanía. Fuente: facebook.

Este nombramiento fortalece el compromiso de la Corte con una justicia próxima y accesible para la ciudadanía. Fuente: facebook.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, tomó juramento a Jackqueline Colmenares Chuye como jueza supernumeraria del Juzgado Civil Permanente de Chepén.

Durante la ceremonia, la titular de la Corte exhortó a la magistrada a desempeñar sus funciones con probidad, transparencia y empatía, y reafirmó así el compromiso institucional con una administración de justicia cercana y en beneficio de la ciudadanía.