Judicialidad

Titular y funcionarios de la Corte de La Libertad participan en la reunión anual de presidentes y administradores del Poder Judicial

Cecilia Milagros León Velásquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó en la Reunión Anual del Poder Judicial en Lima durante tres días.

Durante tres días, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, junto a sus principales funcionarios administrativos, participaron en la Reunión Anual de Presidentes/as y administradores del Poder Judicial, realizada en la ciudad de Lima.

Este evento, organizado a inicios de cada año, tiene como finalidad compartir experiencias y conocer la realidad situacional de los diferentes programas implementados para fortalecer la gestión administrativa en cada Corte a nivel nacional y optimizar el servicio de administración de justicia a favor de los usuarios del sistema.

En el primer día de esta actividad nacional, la presidenta del Distrito Judicial de La Libertad, el gerente de Administración Distrital, Henry Góngora Ortiz, y los jefes de las unidades de Administración y Finanzas y Planeamiento y Desarrollo, Kike Figueroa Auca y Juan Torpoco Dávila, participaron en ponencias sobre la gestión institucional, acceso a la justicia, resultados 2025 y proyecciones 2026 en el Poder Judicial, así como la importancia de la función de integridad en el sistema de justicia.

Además, se trataron temas como la importancia del planeamiento estratégico institucional, el estado situacional y el proceso de prospectiva que se desarrollará en el marco del nuevo Plan Estratégico Institucional al 2050; el nuevo escenario, las tendencias y los riesgos de la justicia, la gestión de la ejecución de la inversión pública, la gestión del presupuesto institucional, la modernización de la gestión y la transparencia en el Poder Judicial.

En el segundo día, se abordaron las metas y proyecciones físicas en las especialidades penal, familia, laboral, oralidad civil, constitucional, civil comercial, contencioso-administrativo, y en las Unidades de Flagrancia y el Programa de Voluntariado Judicial.

De igual forma, se presentaron las nuevas estrategias y retos de la transformación digital en el Poder Judicial, haciendo énfasis en los avances en la implementación del Expediente Judicial Electrónico y las soluciones tecnológicas con inteligencia artificial que contribuirán a una atención eficiente y oportuna de los procesos judiciales a nivel nacional.

Finalmente, en el último día, la doctora Cecilia León y sus funcionarios participaron en los talleres sobre planeamiento estratégico con Ceplan, de metas de servicios misionales del Poder Judicial y estrategias para su logro, así como oportunidades de mejora en la gestión administrativa de las Unidades Ejecutoras y transformación digital.

