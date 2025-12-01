HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad implementa dashboard para monitoreo de entrega de depósitos judiciales

La Corte Superior de Justicia de La Libertad ha lanzado un dashboard digital para monitorear la entrega de endosos judiciales, mejorando la transparencia en el distrito judicial.

La herramienta permite visualizar números de expedientes, montos de depósitos y entregas en sedes judiciales. Fuente: Difusión.
En el marco de la Jornada Nacional de Depósitos Judiciales, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través del área de Informática, ha implementado una herramienta digital que permite monitorear la entrega de los endosos en todo el distrito judicial.

Se trata de un dashboard en el que se puede visualizar los números de expedientes, los montos de cada depósito y la cantidad de entregas realizadas en las sedes judiciales de la región. Esta herramienta permite conocer las cifras reales por día, así como el avance en esta campaña nacional.

El coordinador del área de Informática, Carlomarcell Castillo Pezzutti, mencionó que esta página amigable se desarrolló tras identificar la necesidad de contar con un mecanismo de monitoreo diario y permanente de la entrega de los certificados en todas las provincias de la región.

Con este dashboard logramos no solo conocer el número de depósitos pendientes de entrega, sino también la especialidad a la que pertenecen, en qué sede judicial se encuentra, el monto, y su estado actual, permitiendo así verificar los avances en esta jornada”, manifestó Castillo Pezzutti.

Al respecto, la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez remarcó el compromiso de esta Corte Superior de Justicia con la campaña promovida por el Poder Judicial, el cual se ve reflejado en las múltiples acciones que vienen ejecutando en pro de los usuarios.

Otras acciones para continuar beneficiando a los litigantes. Por otro lado, mencionó que, tanto el Módulo Penal Central como el Módulo Corporativo Familia se están organizando de manera eficiente para entregar la mayor cantidad posible de certificados de depósitos a los y las usuarias alimentistas, no solo en Trujillo, sino también en provincias.

Además, calificó como buena práctica la entrega masiva de depósitos judiciales correspondientes al delito de omisión a la asistencia familiar que viene realizando el Módulo Penal, cuyos integrantes han coordinado con cada persona usuaria e implementado seis ventanillas para la entrega de los certificados.

Agradezco la identificación de cada magistrado y servidor. Con su ayuda hemos logrado otorgar más de 1.7 millones de soles en endosos, beneficiando a los niños, niñas y adolescentes que merecen contar con los recursos necesarios que contribuyan a cubrir sus necesidades y a mejorar su calidad de vida”, puntualizó la doctora Cecilia León.

