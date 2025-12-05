HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Con éxito se realizó mesa de mesa de trabajo por la transparencia judicial que promueve la ODANC Sullana

Se llevó a cabo la Mesa de Trabajo por la Transparencia y Eficiencia en la Administración de Justicia, organizada por la Autoridad Nacional de Control en Sullana.

Los operadores de justicia y representantes de la sociedad civil acordaron medidas para acelerar los procesos judiciales. Fuente: Difusión.
Los operadores de justicia y representantes de la sociedad civil acordaron medidas para acelerar los procesos judiciales. Fuente: Difusión.

Con la participación de los operadores de justicia, y representantes de la sociedad civil organizada se llevó a cabo la Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la Administración de Justicia, que fue organizada por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Sullana, que preside el doctor Luciano Castillo Gutiérrez.

Durante la actividad, los representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Nacional del Perú, los Colegios de Abogados, las Asociaciones colegios de Abogados de Sullana y Talara, Defensoría del Pueblo, las rondas campesinas y la sociedad civil, arribarán acuerdos, que permiten dar celeridad a los procesos judiciales. También participaron tenientes gobernadores, jueces de paz y orientadoras judiciales.

Cabe indicar precisar, que las mesas de trabajo, son espacios de diálogo y análisis que promueve la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y buscan, mejorar la calidad del servicio judicial, aumentar la visibilidad de los procesos judiciales y las decisiones de los jueces, generando confianza en la población.

El jefe de la ODANC y el presidente de la Corte destacaron los logros para contrarrestar la carga procesal. Fuente: Difusión.

El jefe de la ODANC y el presidente de la Corte destacaron los logros para contrarrestar la carga procesal. Fuente: Difusión.

El titular de la Corte Yone Pedro Li Córdova en las palabras de apertura destacó la presencia de los operadores de justicia, así como de la sociedad civil e instituciones públicas de Sullana y Talara. En su intervención destacó los principales logros de su gestión sobre todo para contrarrestar la carga procesal con la creación de órganos jurisdiccionales transitorios. Así como los esfuerzos por parte de la Comisión de Integridad que preside, mejorando la transparencia.

El jefe de la ODANC Sullana Castillo Gutiérrez en sus palabras de clausura agradeció los aportes y la información brindada respecto al quehacer jurisdiccional lo que permitirá hacer las correcciones necesarias y tomar acciones inmediatas a nivel de los diferentes niveles y órganos jurisdiccionales para una mejor eficiencia en la impartición de justicia.

