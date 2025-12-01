Jueza de Flagrancia condena a padre a un año de cárcel por omisión a la asistencia familiar

Un año de cárcel efectiva fue la pena que impuso la magistrada del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, para Jerson Cleber Caceda Herrera, tras determinar su responsabilidad en la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar.

En el 2018, el Noveno Juzgado de Paz Letrado de Familia dispuso que Caceda Herrera cumpliera con entregar una pensión alimenticia a favor de su menor hijo; sin embargo, el ahora sentenciado no cumplió con dicho mandato, lo que generó que este beneficio se acumule, ascendiendo a más de 14 mil soles.

Además, se informó que, en el 2024, Jerson Caceda recibió una notificación a fin de conseguir que realice el pago respectivo, sin embargo, continuó omitiendo su obligación, perjudicando a su hijo; por lo que, ante las pruebas recabadas, la magistrada de la Corte de La Libertad le ordenó cárcel efectiva.

Finalmente se dio a conocer que, el sentenciado deberá cancelar no solo la pensión alimenticia acumulada, sino que también pagará una reparación civil de 1 500 soles, durante la ejecución de su sentencia.