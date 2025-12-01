Condenan y ordenan salida del país a venezolano por robo a taxista

El sentenciado aceptó su responsabilidad en el delito, que ocurrió durante un servicio de taxi. Fuente: Difusión.

El sentenciado aceptó su responsabilidad en el delito, que ocurrió durante un servicio de taxi. Fuente: Difusión.

Brahan Alberto Sánchez Ceballos será expulsado del país luego de cumplir su condena de cinco años y once meses en el penal de varones de El Milagro, así lo dispusieron las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, luego de conocer que el ahora sentenciado aceptaba su responsabilidad en el delito de robo agravado.

En la audiencia se dio a conocer que, la víctima aceptó realizar un servicio de taxi para Sánchez Ceballos, desde la urbanización Miraflores hacia el distrito de La Esperanza. Durante el trayecto, el ahora sentenciado solicitó un cambio repentino de ruta, lo que hizo sospechar al agraviado quien no quiso continuar con el servicio.

Al verse descubierto, Sánchez Ceballos amenazó con un arma blanca al taxista, lo obligó a descender de la unidad para luego intentar darse a la fuga en ella. Sin embargo, perdió el control del vehículo, lo que permitió que la víctima logre alcanzarlo e iniciar una gresca para recuperar su unidad.

Personal policial que llegó al lugar de los hechos, logró detener a Brahan Sánchez, quien fue reducido por el agraviado con el apoyo de moradores de la zona. En el registro se le encontró dos cédulas de identificación y dos cuchillos, por lo que fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Ante las pruebas contundentes y luego de aceptar su culpa, las juezas de la Unidad de Flagrancia de Trujillo aprobaron la conclusión anticipada del proceso y lo sentenciaron a permanecer recluido en el penal hasta abril de 2031. Además de ello, le fijaron una reparación civil de 1 500 soles a favor del agraviado.