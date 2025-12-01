HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidenta de la Corte La Libertad crea oficina de innovación y desarrollo tecnológico para modernizar sistema de justicia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la Oficina de Innovación y Desarrollo Tecnológico para modernizar el sistema de justicia.

La nueva oficina busca facilitar el acceso a la justicia mediante la implementación de herramientas digitales. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de impulsar la modernización del sistema de justicia en la región, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, instaló oficialmente la Oficina de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Esta nueva área contribuirá a la transformación digital en beneficio de los usuarios internos y externos del distrito judicial.

Durante la primera reunión de coordinación y presentación del equipo de trabajo, la máxima autoridad judicial destacó que esta iniciativa forma parte de su política de gestión, tras identificar la necesidad de orientar a la institución hacia la innovación tecnológica, con el propósito de acercar la justicia a la población de manera más accesible y eficiente.

La oficina estará liderada por el coordinador de Informática, Carlomarcell Castillo Pezzutti, e integrada por los ingenieros Jheyson Gaitán Rodríguez, Diego Valdera Limo y Jhonathan Baltodano Prado. Su labor consistirá en crear, diseñar e implementar nuevos sistemas y herramientas tecnológicas que permitan un avance significativo en la administración de justicia y el acceso a los servicios ofrecidos por la Corte.

Asimismo, la presidenta León señaló que, para garantizar un trabajo acorde a las necesidades judiciales, los integrantes de esta oficina trabajarán de forma coordinada con los administradores y subadministradores de los módulos y sedes judiciales de La Libertad. El objetivo es proponer soluciones digitales que mejoren la atención en cada especialidad.

Además, se optimizarán y actualizarán los aplicativos existentes, generando nuevas versiones que contribuyan a la digitalización de la información y a reducir las brechas tecnológicas, acercando la justicia a la ciudadanía de manera segura y moderna.

Durante la jornada de trabajo, también se presentaron los avances en el diseño y la programación de nuevos sistemas que facilitarán las labores jurisdiccionales y administrativas, permitiendo una visualización más ordenada y detallada de información relevante en áreas como recursos humanos y estadística.

Finalmente, la presidenta reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el trabajo judicial y administrativo en todos los niveles, con el fin de ofrecer un servicio eficiente y moderno a la ciudadanía liberteña.

