Judicialidad

Virú ya cuenta con una Unidad de Flagrancia piloto para la lucha frontal contra la criminalidad

La nueva unidad busca agilizar la atención de delitos en flagrancia, fortalecer la coordinación entre instituciones y reforzar la seguridad ciudadana en la provincia.

VIRÚ YA CUENTA CON UNIDAD DE FLAGRANCIA PILOTO PARA LA LUCHA FRONTAL CONTRA LA CRIMINALIDAD

Una nueva Unidad de Flagrancia Piloto fue inaugurada por el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, juez especializado Carlos Zavaleta Grandez, esta vez en la provincia de Virú. Este exitoso modelo se implementó como respuesta al incremento de los actos delictivos en flagrancia que ocurren en la zona, a fin de ofrecer a la ciudadanía un servicio más célere en la atención de dichos procesos.

La ceremonia fue presidida por la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien expresó que esta implementación marca un hito en la lucha contra la criminalidad y la impunidad en una provincia que se ha visto seriamente afectada por el incremento de la delincuencia común y el crimen organizado.
“Virú es una tierra de gente trabajadora que merece vivir en paz. Por ello, se ha gestionado la implementación de esta Unidad de Flagrancia Piloto que marca un avance decisivo en la modernización y eficiencia del sistema judicial de la provincia”, acotó la doctora León Velásquez.

Asimismo, agradeció la gestión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que ha permitido que esta unidad sea una realidad, al garantizar celeridad procesal, transparencia y accesibilidad a la población de Virú; así como a las instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia en materia penal por su compromiso para contrarrestar los altos índices de criminalidad en la región.

Durante su intervención, el secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial, Edman Rodríguez Vásquez, felicitó la gestión realizada para concretar la inauguración de esta unidad en tiempo récord, destacando que servirá como un referente para evaluar el compromiso interinstitucional, las necesidades logísticas y tecnológicas, así como el análisis del fenómeno delictivo en la provincia.

En su discurso inaugural, el consejero Carlos Zavaleta Grandez expresó su satisfacción por la puesta en funcionamiento de esta unidad piloto y resaltó la voluntad de la sociedad civil para consolidarla como una unidad modelo, que permitirá fortalecer la prevención del delito y combatir la inseguridad ciudadana.

Posteriormente, se realizó la develación de la placa recordatoria a cargo de la presidenta de la Corte de La Libertad y del secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial, Edman Rodríguez Vásquez.
Además, el corte de cinta lo efectuó junto con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas; y el director de la Dirección Distrital de la Defensa Pública, Samuel Díaz Gonzáles.
En esta actividad, también participó el representante de la Policía Nacional del Perú, magistrados, fiscales, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte.

