Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia de Tumbes impone 15 años de cárcel por tenencia ilegal de material explosivo

El Juzgado Penal Colegiado Conformado de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes sentenció a Edwin Anderson Ruiz Gonza a quince años de pena privativa de libertad efectiva, al ser hallado autor del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de material explosivo, en agravio del Estado. La lectura de sentencia se realizó en la sede de la Unidad de Flagrancia.

De acuerdo con lo resuelto, la condena será cumplida en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), computándose desde el 13 de junio de 2025 y con vencimiento el 12 de junio de 2040, salvo nueva disposición de la autoridad judicial competente.

Asimismo, el Colegiado impuso al sentenciado la inhabilitación definitiva para obtener autorización para portar armas de fuego o material explosivo, conforme al artículo 36 inciso 6 del Código Penal, y fijó en S/ 5 000,00 (cinco mil soles) el monto que deberá abonar por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada, además del pago de las costas procesales.

Finalmente, se dispuso la ejecución provisional de la sentencia y la remisión de los boletines y testimonios de condena al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y al juzgado de investigación preparatoria competente, para los fines de ley.