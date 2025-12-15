HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Tumbes acercó servicios judiciales al distrito de Papayal

Los pobladores presentaron demandas de alimentos y patrimoniales, además de recibir orientación sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Se entregó un nuevo equipo de cómputo al juez de paz para mejorar la atención judicial en la región. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través del programa Justicia Itinerante, desarrolló una jornada descentralizada de atención judicial en el distrito de Papayal, con el propósito de acercar los servicios del Poder Judicial a las comunidades más alejadas de la región.

Los pobladores pudieron presentar demandas de alimentos, patrimoniales y rectificación de partidas, así como recibir orientación sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). También se brindó atención para la consulta de procesos judiciales y la entrega de depósitos judiciales, logrando una alta participación de ciudadanos.

En el marco de esta actividad, la Corte de Tumbes hizo entrega de un equipo de cómputo nuevo al juez de paz del distrito de Papayal, con la finalidad de fortalecer su labor jurisdiccional y administrativa, contribuyendo a una atención más eficiente y oportuna en beneficio de la población.

La jornada se realizó con el apoyo del equipo de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que impulsa acciones permanentes para promover la inclusión y el acceso efectivo a la justicia en toda la región Tumbes.

