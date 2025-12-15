X Aniversario del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Tumbes

La Corte Superior de Justicia de Tumbes conmemoró el X Aniversario de implementación del Módulo Corporativo Laboral y de la aplicación de la Ley N.° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, resaltando una década de fortalecimiento en la administración de justicia laboral en la región.

La jornada inició con una paraliturgia en honor al aniversario, acto simbólico que reafirmó el compromiso institucional con un servicio eficiente y cercano al ciudadano.

Durante la ceremonia, el Dr. Julio Ernesto Tejada Aguirre, presidente de la Sala Laboral, brindó un saludo institucional destacando los avances logrados en estos diez años de aplicación del modelo procesal laboral. Luego, se desarrolló la ponencia “Los derechos laborales y la tutela jurisdiccional efectiva desde la jurisprudencia: balance y perspectivas de la normatividad y los cambios tecnológicos de cara a los diez años de la entrada en vigencia de la Ley 29497 en la CSJ TUMBES”, a cargo del Dr. Reynaldo Cayatopa Idrogo, juez titular del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Supraprovincial, quien expuso los principales retos y proyecciones en la tutela laboral.

El evento concluyó destacando el rol del Módulo Corporativo Laboral como un pilar fundamental para mejorar la celeridad y eficacia en la resolución de conflictos laborales, reafirmando el compromiso de la institución con un servicio moderno, accesible y orientado a la protección de los derechos de los trabajadores.