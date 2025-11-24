HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Judicialidad

Módulo Corporativo de Familia de La Libertad repotencia su labor y mejora sus ambientes con equipos y mobiliario nuevo

Adquisición se logró gracias al PpR Familia del Poder Judicial.

Se suministraron 52 escritorios, 15 anaqueles y 4 impresoras de alto rendimiento. Fuente: Difusión.
Se suministraron 52 escritorios, 15 anaqueles y 4 impresoras de alto rendimiento. Fuente: Difusión.

Un total de 52 escritorios, 15 anaqueles y 4 impresoras de alto rendimiento fue entregado por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, al personal del Módulo Corporativo de Familia, como parte de su política institucional de mejoramiento y repotenciación de la labor judicial.

La titular León Velásquez agradeció al Equipo Técnico del Programa Presupuestal “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” (PpR Familia), quienes han permitido que esta adquisición sea posible, beneficiando a los servidores jurisdiccionales y administrativos del módulo que ahora cuentan con mobiliario y equipos modernos que optimizarán el desarrollo de sus funciones.

“El esfuerzo que se realiza en el módulo de familia ha sido visualizado por el equipo del PpR Familia, quienes hoy nos permiten contar con los implementos y espacios adecuados para el logro de las metas institucionales. Nos corresponde continuar con la misma dedicación para garantizar una atención eficiente y humana a quienes esperan celeridad en sus procesos, especialmente en beneficio de los menores”, remarcó la doctora Cecilia León.

Asimismo, destacó el arduo trabajo de los magistrados y del personal judicial, quienes, pese a las limitaciones y la alta carga procesal, continúan comprometidos con la mejora del servicio. Señaló además que su gestión no solo se enfoca en reducir la mora judicial, sino también en brindar todas las herramientas necesarias para el correcto desempeño de las funciones jurisdiccionales y administrativas.

“Ustedes vienen demostrando su compromiso con la descarga procesal. Aún queda mucho por hacer, sin embargo, no han bajado los brazos y siguen avanzando para ofrecer respuestas oportunas. Agradezco esa identificación con el usuario y reafirmo mi compromiso de seguir gestionando acciones que contribuyan a una reducción significativa de la carga procesal, así como a brindarles todo el apoyo necesario para cumplir con los objetivos previstos a favor de la población”, indicó la presidenta de la Corte de La Libertad.

Posteriormente, la doctora León Velásquez realizó la entrega simbólica del lote de mobiliario y de las impresoras de última generación a tres servidores jurisdiccionales del módulo. Dicho equipamiento será distribuido en los próximos días, como parte del proceso de renovación de los ambientes de esta subespecialidad.

Notas relacionadas
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Extorsionan a peruano en Chile y en represalia atacan el restaurante de su madre en Trujillo

Extorsionan a peruano en Chile y en represalia atacan el restaurante de su madre en Trujillo

LEER MÁS
La Libertad: atacan a balazos un bus interprovincial de El Dorado con pasajeros a bordo

La Libertad: atacan a balazos un bus interprovincial de El Dorado con pasajeros a bordo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Desde la provincia de San Marcos, Poder Judicial alza la voz: ¡Gran feria ‘Llapanchipaq Justicia’ une fuerzas contra la violencia hacia la mujer!

Desde la provincia de San Marcos, Poder Judicial alza la voz: ¡Gran feria ‘Llapanchipaq Justicia’ une fuerzas contra la violencia hacia la mujer!

LEER MÁS
Corte de Cajamarca presente en el Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

Corte de Cajamarca presente en el Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

LEER MÁS
Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

LEER MÁS
Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

Judicialidad

Desde la provincia de San Marcos, Poder Judicial alza la voz: ¡Gran feria ‘Llapanchipaq Justicia’ une fuerzas contra la violencia hacia la mujer!

Corte de Cajamarca presente en el Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025