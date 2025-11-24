Módulo Corporativo de Familia de La Libertad repotencia su labor y mejora sus ambientes con equipos y mobiliario nuevo

Un total de 52 escritorios, 15 anaqueles y 4 impresoras de alto rendimiento fue entregado por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, al personal del Módulo Corporativo de Familia, como parte de su política institucional de mejoramiento y repotenciación de la labor judicial.

La titular León Velásquez agradeció al Equipo Técnico del Programa Presupuestal “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” (PpR Familia), quienes han permitido que esta adquisición sea posible, beneficiando a los servidores jurisdiccionales y administrativos del módulo que ahora cuentan con mobiliario y equipos modernos que optimizarán el desarrollo de sus funciones.

“El esfuerzo que se realiza en el módulo de familia ha sido visualizado por el equipo del PpR Familia, quienes hoy nos permiten contar con los implementos y espacios adecuados para el logro de las metas institucionales. Nos corresponde continuar con la misma dedicación para garantizar una atención eficiente y humana a quienes esperan celeridad en sus procesos, especialmente en beneficio de los menores”, remarcó la doctora Cecilia León.

Asimismo, destacó el arduo trabajo de los magistrados y del personal judicial, quienes, pese a las limitaciones y la alta carga procesal, continúan comprometidos con la mejora del servicio. Señaló además que su gestión no solo se enfoca en reducir la mora judicial, sino también en brindar todas las herramientas necesarias para el correcto desempeño de las funciones jurisdiccionales y administrativas.

“Ustedes vienen demostrando su compromiso con la descarga procesal. Aún queda mucho por hacer, sin embargo, no han bajado los brazos y siguen avanzando para ofrecer respuestas oportunas. Agradezco esa identificación con el usuario y reafirmo mi compromiso de seguir gestionando acciones que contribuyan a una reducción significativa de la carga procesal, así como a brindarles todo el apoyo necesario para cumplir con los objetivos previstos a favor de la población”, indicó la presidenta de la Corte de La Libertad.

Posteriormente, la doctora León Velásquez realizó la entrega simbólica del lote de mobiliario y de las impresoras de última generación a tres servidores jurisdiccionales del módulo. Dicho equipamiento será distribuido en los próximos días, como parte del proceso de renovación de los ambientes de esta subespecialidad.