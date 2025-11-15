Magistrada dicta prisión preventiva a hombre acusado de extorsionar a trujillano

La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, Rocío Margarita Chicoma Díaz, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Paz Villareal, investigado por el presunto delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

De acuerdo con la denuncia, la víctima habría recibido, a través de WhatsApp, varios mensajes de un número desconocido, en los que se le exigía el pago de 100 mil soles bajo amenazas contra la vida de su hijo y de su familia. Como parte de la intimidación, los extorsionadores enviaron una fotografía de su vivienda.

Gracias a la rápida acción de los efectivos policiales, se logró identificar al presunto extorsionador, lo que permitió la captura del imputado en su vivienda ubicada en el distrito de Florencia de Mora. Durante la intervención, se le habría encontrado el teléfono celular utilizado para el envío de los mensajes amenazantes al agraviado.

La magistrada valoró de manera rigurosa los indicios expuestos durante la audiencia, destacando que el imputado carecía de arraigo familiar, laboral y domiciliario. En ese sentido, dispuso su internamiento preventivo mientras continúan las investigaciones para su juicio oral.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión, según lo establecido en el artículo 200° del Código Penal.