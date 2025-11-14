HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar
Judicialidad

Encontraron en su poder más de 3000 municiones y materiales explosivos

Colegiado ordena diez años de cárcel efectiva a vigilante de minería ilegal.

Los magistrados también ordenaron una reparación civil de seis mil soles a favor del Estado. Fuente: Difusión.
Los magistrados del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte de La Libertad sentenciaron a Milton Rojas de Paz, de 26 años de edad, a 10 años de cárcel efectiva, luego de declararlo responsable de la comisión de los delitos de tenencia ilegal de municiones y materiales peligrosos.

Rojas de Paz fue intervenido por personal policial cuando desempeñaba sus labores como vigilante en un campamento minero informal en el sector Palermo, distrito de Huamachuco, durante la persecución de un sujeto no identificado que logró escapar por la entrada de la bocamina.

En la intervención se le halló un arma de fuego de uso particular, la misma que no contaba con licencia para su utilización en labores de seguridad. Asimismo, se encontraron más de tres mil municiones, dinamitas y detonadores escondidos en sacos a la entrada de dicho campamento, por lo que Milton Rojas fue detenido y puesto a disposición para las diligencias respectivas.

Tras verificar las pruebas presentadas y analizar los hechos, los jueces de la Corte de La Libertad condenaron a Rojas de Paz a prisión efectiva, Además, le fijaron una reparación civil de seis mil soles a favor del Estado.

Los delitos de tenencia ilegal de municiones y materiales peligrosos se encuentran tipificados en los artículos 279º del Código Penal peruano, y sanciona a quienes incurren en ellos, a penas privativas de la libertad no menor de seis ni mayor de quince años.

