Judicialidad

Jueces y personal de Chepén ratifican su compromiso con una justicia célere para la población

En el tercer aniversario de la sede judicial de Chepén, magistrados reafirmaron su compromiso por un servicio de justicia transparente y eficiente para la ciudadanía local.

Se destacó los avances en el sistema de justicia desde la instalación del local. Fuente: Difusión.
Se destacó los avances en el sistema de justicia desde la instalación del local. Fuente: Difusión.

En el marco del tercer aniversario de la instalación de la sede judicial de Chepén, magistrados, magistradas y personal jurisdiccional reafirmaron su compromiso de continuar brindando un servicio de justicia oportuno, transparente y acorde con las necesidades de la ciudadanía de esta provincia.

El evento inició con las palabras de los doctores Wilson Manayalle Sánchez, juez de Investigación Preparatoria de Chepén, y Segundo Salvador Bustamante Rojas, juez decano de la sede, quienes resaltaron los avances logrados desde la instalación del local judicial a favor del sistema de justicia y los usuarios que tramitan sus procesos en esta dependencia.

La ceremonia conmemorativa contó con la presencia de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Dra. Cecilia Milagros León Velásquez, quien felicitó el esfuerzo y compromiso de todos los magistrados y trabajadores que hicieron posible la consolidación de un local propio para la administración de justicia en Chepén.

Posterior a esta ceremonia, la titular Cecilia León realizó una visita administrativa a la sede y sostuvo una reunión con los magistrados y magistradas, con el propósito de conocer de cerca sus necesidades y requerimientos institucionales.

“Mi prioridad es gestionar las herramientas y estrategias que permitan que nuestra Corte mantenga su eficiencia y continúe mejorando a favor de los litigantes. Estas reuniones nos permiten conocer las falencias e incidir con acciones para el fortalecimiento de nuestro servicio”, acotó la doctora León Velásquez.

Finalmente, efectuó una supervisión a las oficinas jurisdiccionales y administrativas, verificando el cumplimiento de las funciones y exhortando al personal a mantener su compromiso y vocación de servicio, en beneficio de los usuarios y justiciables de la provincia de Chepén.

