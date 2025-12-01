HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad logra instalación de consultorio exclusivo para atención de familia judicial con seguro Essalud

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, firmó una alianza con EsSalud para instalar un consultorio médico para el personal judicial afiliado.

Este servicio brindará atención en diversas especialidades, beneficiando a jueces y derechohabientes. Fuente: Difusión.
Este servicio brindará atención en diversas especialidades, beneficiando a jueces y derechohabientes. Fuente: Difusión.

En el marco del compromiso con la salud y el bienestar de los magistrados y del personal judicial, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, concretó una importante alianza con EsSalud para la instalación de un consultorio médico que brinde una atención prioritaria y oportuna a la familia judicial afiliada a este seguro.

Durante la ceremonia de apertura de este nuevo servicio en la Corte de La Libertad, la titular Cecilia León mencionó que esta alianza, que próximamente se convertirá en un convenio de apoyo interinstitucional, busca fortalecer las acciones de prevención y cuidado de la salud, no solo de los jueces y servidores que cuentan con seguro EsSalud, sino también a sus derechohabientes.

Contamos con una gran población de magistrados y trabajadores asegurados en EsSalud por ello, solicitamos el apoyo de la Red Asistencial La Libertad, para contribuir a su salud y bienestar. Hoy, con esta alianza estratégica, es posible no solo cuidar a nuestro capital humano sino también extender este beneficio a sus familiares directos, quienes también podrán atenderse en nuestro centro médico”, enfatizó la presidenta Cecilia León.

Por su parte, la jefa de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, Servicios de Salud y Atención Primaria de EsSalud, Wendy Angulo Angulo, agradeció la iniciativa de la Corte de La Libertad y su preocupación por la salud de sus colaboradores, quienes –en algunas ocasiones- no reciben una atención oportuna al no priorizar su bienestar.

Los servicios que se ofrecerán en este consultorio que estará instalado todos los viernes, en el Centro Médico Preventivo Judicial de la sede de Natasha Alta, serán medicina interna, psicología, urología, neurología, nutrición, medicina general, medicina familiar, salud sexual y reproductiva, entre otros.

Asimismo, la coordinadora del Centro Médico de la Corte de La Libertad, Raquel Segura Vega, informó que los cupos son limitados por especialidad, por lo que, se difundirá el cronograma de atención por servicio y fecha programada, para que la familia judicial se comunique vía Whats App con la Oficina de Bienestar Social, al número 968753514, y separe su cita médica personalizada.

Además, mencionó que, de ser necesario, se brindará el apoyo con las interconsultas y la entrega de medicamentos recetados según la especialidad, los cuales serán gestionados por el personal del Centro Médico en coordinación con EsSalud.

Cabe destacar que este trabajo de articulación se enmarca en la línea de gestión impulsada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, orientada a garantizar y promover el cuidado de la salud de todos los integrantes de esta institución. La Corte de La Libertad es la primera a nivel nacional en implementar esta gestión en beneficio de la familia judicial de la región.

