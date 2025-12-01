Presidenta de la Corte de La Libertad entrega presencial depósitos judiciales durante jornada nacional

En el marco de la Jornada Nacional de Entrega de Depósitos Judiciales, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó la entrega presencial de endosos a dos madres alimentistas en sus respectivas ubicaciones, desde tempranas horas de la mañana.

La primera entrega tuvo lugar en el domicilio de una usuaria, ubicado en el Centro Poblado Miramar, distrito de Moche. Durante la actividad, la titular León Velásquez destacó que esta jornada busca acercar la justicia a la población más vulnerable especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Esto es particularmente importante en casos en los que la madre alimentista no puede acercarse a recoger el depósito debido a limitaciones económicas, problemas de salud o compromisos laborales.

“Hemos detectado más de nueve mil certificados de depósitos que no han sido recogidos por diversas razones como motivos laborales, económicos, de salud, entre otros, es por ello que hemos decidido que nuestra Corte se desplace hasta donde se encuentran las personas para hacer prevalecer el derecho que, por mandato judicial, les corresponde a sus hijos”, remarcó la presidenta de la institución.

Asimismo, León Velásquez reafirmó el compromiso asumido por el Distrito Judicial de La Libertad para que la jornada nacional promovida por la Comisión de Acceso a la Justicia en todo el país sea un éxito. “Estamos evaluando cada caso y coordinando las entregas para garantizar que, de ser necesario, los depósitos sean entregados in situ, evitando que las personas deban trasladarse a las diferentes sedes judiciales”, afirmó.

Posteriormente, la presidenta se trasladó al distrito de Huanchaco, donde entregó otro depósito judicial a una madre alimentista que, por motivos laborales, no podía acudir personalmente a recoger su endoso.

En ambas entregas, las beneficiarias agradecieron a la doctora Cecilia León por su gesto personal, resaltando la importancia de esta iniciativa, que no solo les ahorra tiempo, sino que también les permite continuar brindando una mejor calidad de vida a sus hijos.

Cabe señalar que esta jornada nacional, que comenzó el 2 de junio y culminará el 27 de junio, se lleva a cabo en las 35 Cortes Superiores de Justicia del país, con el fin de ofrecer un acceso más rápido a este servicio y contribuir al respeto de los derechos de las personas más vulnerables.