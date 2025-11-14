HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad desarrolla proyecto “Jueces penales dialogando con escolares” para frenar participación de menores en actos delictivos

Iniciativa se realiza de manera paralela en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén,

La iniciativa nació con el propósito de acercar la justicia. Fuente: Difusión.
La iniciativa nació con el propósito de acercar la justicia. Fuente: Difusión.

Más de 400 alumnos de los centros educativos San Juan de Trujillo, Carlos Wiesse de Chao y Ex Agropecuario de Chepén fueron beneficiados con el desarrollo del proyecto “Jueces penales dialogando con escolares”, impulsado y desarrollado por los integrantes del Programa Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La iniciativa nació con el propósito de acercar la justicia hacia una de las poblaciones más vulnerables, como lo son los menores de edad, a fin de informarles sobre las consecuencias penales de participar en actos delictivos y prevenir su intervención tanto directa como indirecta, en conductas ilícitas.

Esta buena práctica contó con la participación de los magistrados Carlos Gutiérrez Gutiérrez, Santos Cruz Ponce, Katherine Granda Fernández, Wilson Manayalle Sánchez y Leomara Castro Juárez, quienes llevaron a cabo este conversatorio con estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de secundaria de los centros educativos San Juan de Trujillo, Carlos Wiesse de Chao y Ex Agropecuario de Chepén.

Durante la realización de la sesión en el colegio emblemático San Juan, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, manifestó que su gestión está involucrada y comprometida con una política extramuros, con la finalidad de contribuir a la erradicación de la violencia y disminuir el alto índice de criminalidad existente en la región.

Como es de conocimiento público, muchas organizaciones criminales utilizan a los menores como sicarios o extorsionadores. Nosotros, como Poder Judicial, no podemos ser ajenos a esta realidad; por ello, estamos realizando una labor extramuros para explicar a los estudiantes cuáles son las implicancias de una conducta antisocial y lo que pueden enfrentar de participar en estos delitos”, remarcó la doctora León Velásquez.

Asimismo, agradeció a la directora del plantel, Fátima Acevedo Diez, así como a los magistrados penales que se han sumado a este exitoso plan de trabajo, y ratificó que este proyecto continuará durante su gestión, con el objetivo de seguir impulsando acciones que contribuyan a frenar la participación de menores en la delincuencia en la región.

Finalmente, la directora del colegio San Juan felicitó la iniciativa de la Corte de La Libertad, así como la gestión realizada por el alcalde escolar Alan Valdiviezo y se comprometió a seguir apoyando para desplegar acciones al interior de su centro educativo y evitar la manipulación de los estudiantes para cometer actos delictivos.

