Corte Superior de Justicia de Moquegua inaugura moderno auditorio institucional

Con una emotiva ceremonia protocolar, la Corte Superior de Justicia de Moquegua inauguró su renovado auditorio institucional, una obra destinada a fortalecer el desarrollo de actividades académicas, institucionales y culturales al servicio de la comunidad judicial y la ciudadanía.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi; el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos; los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; magistrados superiores; jueces especializados y de paz letrado; así como autoridades locales e invitados especiales.

Durante la ceremonia, se resaltó de manera especial la participación del Dr. Percy Ruiz Navarro, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, quien fue el gestor de este importante proyecto durante su gestión. Su iniciativa y perseverancia permitieron que la obra sea hoy una realidad en beneficio del Poder Judicial de la región.

En su intervención, el presidente de la Corte Superior, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, destacó que este nuevo auditorio no solo será un espacio para la realización de eventos oficiales, capacitaciones y actividades culturales, sino también un símbolo del compromiso institucional con la mejora continua de la infraestructura judicial.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, felicitó a la Corte de Moquegua por concretar este proyecto y subrayó que contar con espacios adecuados y modernos contribuye a fortalecer la transparencia, la capacitación y la atención a la ciudadanía.

Con el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de la placa conmemorativa, el auditorio quedó oficialmente inaugurado, marcando un nuevo capítulo en la historia institucional de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.