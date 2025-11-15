HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Judicialidad

Corte de La Libertad promueve diálogo con estudiantes para prevenir su participación en delitos penales

A través de la Comisión de Acceso a la Justicia.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León, destaca la importancia de que los jóvenes conozcan sus derechos. Fuente: Difusión.
La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León, destaca la importancia de que los jóvenes conozcan sus derechos. Fuente: Difusión.

En un esfuerzo por frenar la participación de los menores de edad en actos delictivos, la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte de La Libertad llevará a cabo tres nuevas sesiones del proyecto “Jueces penales dialogando con escolares”, en los distritos de Trujillo y Chao y en la provincia de Chepén.

Esta iniciativa contará con la participación de los jueces penales Carlos Gutiérrez Gutiérrez, Santos Cruz Ponce, Wilson Manayalle Sánchez y Leomara Castro Juárez, quienes abordarán, de manera clara y accesible, las sanciones previstas para los adolescentes en la comisión de delitos como extorsión, tenencia de municiones, armas de fuego o explosivos, robo agravado, entre otros.

El proyecto “Jueces penales dialogando con escolares” se desarrollará el 20, 22 y 29 de octubre, en el centro educativo “Carlos Wiesse” de Chao, y contará con la participación de más de 800 alumnos de educación secundaria. Mientras que en Trujillo y en Chepén, los magistrados penales llegarán al Colegio Nacional San Juan y a la Institución Educativa Nº 19, respectivamente, el día 23 de octubre.

Al respecto, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, manifestó que este proyecto surgió como respuesta a la creciente preocupación sobre el desconocimiento de las infracciones legales y posibles consecuencias que podrían afrontar los adolescentes al involucrarse en actividades ilícitas.

“Es imperioso que los niños y adolescentes conozcan no solo sus derechos, sino también aprendan a respetar el de los demás. Es lamentable ver que incrementa la presencia y participación de menores en casos penales; por ello, como institución judicial, estamos impulsando este proyecto para que ellos entiendan que lo que ven como un juego, en realidad acarrea consecuencias graves”, mencionó la doctora León Velásquez.

Además, expresó que este trabajo continuará en los próximos meses, teniendo proyectado desarrollar sesiones en más centros educativos de Trujillo, Víctor Raúl, Valle de Dios, Virú, Chepén y entre otros sectores, que han sido identificados por la participación de adolescentes en delitos penales.

Cabe indicar que, la primera edición del proyecto “Jueces penales dialogando con escolares” se realizó en el centro educativo “El Indoamericano”, del distrito de El Porvenir y contó con la participación de más de 80 estudiantes del nivel secundario.

Notas relacionadas
Corte de La Libertad desarrolla proyecto “Jueces penales dialogando con escolares” para frenar participación de menores en actos delictivos

Corte de La Libertad desarrolla proyecto “Jueces penales dialogando con escolares” para frenar participación de menores en actos delictivos

LEER MÁS
Encontraron en su poder más de 3000 municiones y materiales explosivos

Encontraron en su poder más de 3000 municiones y materiales explosivos

LEER MÁS
Jueces y personal de Chepén ratifican su compromiso con una justicia célere para la población

Jueces y personal de Chepén ratifican su compromiso con una justicia célere para la población

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Judicialidad

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025