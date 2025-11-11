Corte de La Libertad alcanza subcampeonato en los Juegos Nacionales Judiciales 2025

Con un total de 28 medallas, la Corte Superior de Justicia de La Libertad logró el segundo puesto en el medallero general de la XXI Edición de los Juegos Nacionales Judiciales 2025, celebrados del 30 de octubre al 02 de noviembre, en la ciudad de Chimbote.

Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo que conformaron la delegación de deportistas de la Corte de La Libertad demostraron su esfuerzo, disciplina y compromiso en las diversas disciplinas que se llevaron a cabo en esta competición nacional, que reunió a las familias judiciales de las diferentes regiones del país.

La presidenta Cecilia Milagros León Velásquez llegó a Chimbote para acompañar a los equipos durante los dos últimos días del campeonato, y agradeció a la delegación por su dedicación en este certamen deportivo, que busca fortalecer los lazos de confraternidad y promover el deporte dentro del Poder Judicial.

“Gracias a todos ustedes, la Corte de La Libertad ha logrado importantes galardones en los Juegos Judiciales 2025. Sé que cada uno ha dado lo mejor de sí para alcanzar los primeros puestos y dejar en alto a nuestro distrito judicial”, expresó la doctora León Velásquez.

Las medallas de oro fueron obtenidas por los atletas en las categorías de 100 metros (senior, máster y libre), en las postas (damas, libre y senior), así como por los nadadores en las categorías de mariposa, espalda, pecho y libre (máster mujeres y senior mujeres). También, recibieron medallas de oro los equipos de fútbol femenino, fútbol masculino máster y tenis de mesa, al lograr el primer puesto en sus respectivas disciplinas.

Por otro lado, la delegación de atletismo, natación y tenis logró el segundo lugar en las categorías de postas senior varones, postas máster (femenino y masculino), nado estilo libre (senior femenino), nado estilo pecho (senior masculino) y tenis de mesa individual.

Finalmente, las medallas de bronce fueron entregadas a los equipos de natación (postas), atletismo (postas mixtas libre), basket femenino, fútbol masculino senior, así como a los servidores que representaron a la Corte en natación individual y en atletismo (1,500 metros).



ORO: 17

Ismael 100 metros Senior Jara 100 metros Máster Lia 100 metros libre Postas damas libre oro Postas damas Senior oro Zulema: 50mts estilo mariposa, 50mts estilo espalda, 50mts estilo pecho 50mts estilo libre en la categoría máster Trini: 50mts estilo pecho 50mts estilo libre en la categoría senior Sandra: 50mts estilo mariposa 50mts estilo espalda en la categoría senior Fútbol Femenino oro Fútbol Máster oro TENIS GRUPO GERENTE HONORÍFICA

PLATA: 6

Postas Senior varones Postas máster femenino Postas máster masculine Sandra: 50mts estilo libre categoría senior Richard: 50mts estilo pecho categoría senior TENIS INDIVIDUAL

BRONCE: 6