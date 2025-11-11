Jueces y juezas del Perú suscriben la “Declaración de Tacna” al culminar el XIV Congreso Nacional

Con la “Declaración de Tacna”, esta tarde se clausuró el XIV Congreso Nacional de Jueces y Juezas 2025, desarrollado durante tres días en la Ciudad Heroica de Tacna. En este importante encuentro, magistradas y magistrados de todo el país debatieron sobre temas jurídicos y de actualidad junto a destacados ponentes nacionales e internacionales.

La doctora Cecilia Milagros León Velásquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó activamente en este evento, cuyos ejes temáticos fueron la independencia y autonomía del Poder Judicial, la reforma judicial y la transformación digital del sistema de justicia.

La delegación de la primera Corte del Perú republicano estuvo integrada además por los magistrados Jorge Colmenares Cavero, Egny León Jacinto y Franchesca Espinoza Aguirre, así como por la servidora judicial Nelly Yolanda Lavado Huarcaya.

Durante el congreso se compartieron experiencias y buenas prácticas con representantes de las diferentes cortes del país, reafirmando el compromiso institucional bajo el lema del evento: “La justicia nos une, la integridad nos guía.”