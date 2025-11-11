Jueces y juezas del Perú suscriben la “Declaración de Tacna” al culminar el XIV Congreso Nacional
El XIV Congreso Nacional de Jueces y Juezas 2025 concluyó en Tacna con la “Declaración de Tacna”, donde se abordaron cruciales temas jurídicos de actualidad.
Con la “Declaración de Tacna”, esta tarde se clausuró el XIV Congreso Nacional de Jueces y Juezas 2025, desarrollado durante tres días en la Ciudad Heroica de Tacna. En este importante encuentro, magistradas y magistrados de todo el país debatieron sobre temas jurídicos y de actualidad junto a destacados ponentes nacionales e internacionales.
La doctora Cecilia Milagros León Velásquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, participó activamente en este evento, cuyos ejes temáticos fueron la independencia y autonomía del Poder Judicial, la reforma judicial y la transformación digital del sistema de justicia.
Se reafirmó el compromiso institucional bajo el lema: “La justicia nos une, la integridad nos guía.”
La delegación de la primera Corte del Perú republicano estuvo integrada además por los magistrados Jorge Colmenares Cavero, Egny León Jacinto y Franchesca Espinoza Aguirre, así como por la servidora judicial Nelly Yolanda Lavado Huarcaya.
Durante el congreso se compartieron experiencias y buenas prácticas con representantes de las diferentes cortes del país, reafirmando el compromiso institucional bajo el lema del evento: “La justicia nos une, la integridad nos guía.”