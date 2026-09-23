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Judicialidad

Nuevo Chimbote: dictan 4 meses de prisión preventiva a expolicía por intento de estafa

Bryan Anthony Soplapuco Piedra es investigado por apoderarse de la tarjeta bancaria de una mujer en un cajero de Nuevo Chimbote.

Nuevo Chimbote: dictan prisión preventiva a expolicía. Foto: difusión.
Nuevo Chimbote: dictan prisión preventiva a expolicía. Foto: difusión.
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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa dictó cuatro meses de prisión preventiva para Bryan Anthony Soplapuco Piedra (30), un efectivo policial en retiro que se apoderó de la tarjeta bancaria de una anciana en un cajero automático del distrito de Nuevo Chimbote. El imputado pretendió realizar un retiro de las cuentas de la agraviada en complicidad con otros dos sujetos.

La víctima señaló que a las 7.30 de la mañana del martes 15 de septiembre intentó retirar dinero del cajero ubicado en el exterior del hospital Eleazar Guzmán Barrón. Tras tres intentos, no pudo extraer su tarjeta del dispositivo. El expolicía le ofreció su ayuda y le pidió digitar su clave. Al no poder realizar ninguna operación, Soplapuco Piedra le sugirió que fuera al banco a presentar su reclamo.

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Al retirarse, la mujer se percató que el imputado se apoderó de la tarjeta y corría por lo que comenzó a correr por lo que comenzó a gritar para que detuvieran al delincuente. Personal de Seguridad Ciudadana de Nuevo Chimbote logró retenerlo y lo puso a disposición de efectivos policiales de la comisaría de Buenos Aires.

El Ministerio Público acusó a Bryan Soplapuco del delito de los delitos de estafa agravada en grado de tentativa y de falsedad genérica. La jueza Ana Vizcarra Huamán determinó declarar fundado el pedido fiscal y dispuso su internamiento en el penal de Cambio Puente.

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