Promueven prevención de la violencia en el noviazgo entre escolares
La jueza Mariella Serrano Goicochea brindó una charla a estudiantes de secundaria en Innova School, enfocada en prevenir la violencia en las relaciones de noviazgo.
La jueza Mariella Serrano Goicochea, magistrada de la Unidad de Flagrancia e integrante de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, brindó una charla dirigida a estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de la institución educativa Innova School, donde abordó el tema “Prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo”.
Durante la jornada, los estudiantes mostraron gran interés y participaron activamente formulando numerosas preguntas sobre situaciones de violencia que pueden presentarse en las relaciones de pareja. Todas sus interrogantes fueron absueltas por la magistrada, generándose un espacio de diálogo y reflexión orientado a promover relaciones basadas en el respeto, la comunicación y la igualdad.
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La magistrada destacó el entusiasmo de los jóvenes por participar en este tipo de actividades y resaltó la importancia de trabajar la prevención desde las aulas, brindando a los adolescentes información que les permita identificar señales de alerta y prevenir situaciones de violencia en sus relaciones afectivas.