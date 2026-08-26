HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori incrementa patrimonio y diputado de Renovación Popular persigue pacientes | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Promueven prevención de la violencia en el noviazgo entre escolares

La jueza Mariella Serrano Goicochea brindó una charla a estudiantes de secundaria en Innova School, enfocada en prevenir la violencia en las relaciones de noviazgo.

Durante la actividad, los jóvenes mostraron gran interés, expresando sus dudas sobre situaciones de violencia en parejas. Foto: difusión.
Durante la actividad, los jóvenes mostraron gran interés, expresando sus dudas sobre situaciones de violencia en parejas. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La jueza Mariella Serrano Goicochea, magistrada de la Unidad de Flagrancia e integrante de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, brindó una charla dirigida a estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de la institución educativa Innova School, donde abordó el tema “Prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo”.

Durante la jornada, los estudiantes mostraron gran interés y participaron activamente formulando numerosas preguntas sobre situaciones de violencia que pueden presentarse en las relaciones de pareja. Todas sus interrogantes fueron absueltas por la magistrada, generándose un espacio de diálogo y reflexión orientado a promover relaciones basadas en el respeto, la comunicación y la igualdad.

PUEDES VER: Corte del Santa participa en encuentro nacional de gestión de justicia de familia | Del Santa | La República

lr.pe

La magistrada destacó el entusiasmo de los jóvenes por participar en este tipo de actividades y resaltó la importancia de trabajar la prevención desde las aulas, brindando a los adolescentes información que les permita identificar señales de alerta y prevenir situaciones de violencia en sus relaciones afectivas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte del Santa fortalece gestión de justicia de familia en encuentro nacional

Corte del Santa fortalece gestión de justicia de familia en encuentro nacional

LEER MÁS
Nuevo Chimbote: 150 estudiantes participaron en charla sobre prevención de la violencia

Nuevo Chimbote: 150 estudiantes participaron en charla sobre prevención de la violencia

LEER MÁS
Corte del Santa evalúa producción judicial y dispone medidas de mejora

Corte del Santa evalúa producción judicial y dispone medidas de mejora

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo Chimbote: 150 estudiantes participaron en charla sobre prevención de la violencia

Nuevo Chimbote: 150 estudiantes participaron en charla sobre prevención de la violencia

LEER MÁS
Comité de Damas de la Corte de Lambayeque lleva alegría y solidaridad a niñas y niños de albergue en Ferreñafe

Comité de Damas de la Corte de Lambayeque lleva alegría y solidaridad a niñas y niños de albergue en Ferreñafe

LEER MÁS
Corte de Piura refuerza apoyo a adultos mayores con jornadas de orientación y solidaridad

Corte de Piura refuerza apoyo a adultos mayores con jornadas de orientación y solidaridad

LEER MÁS
Corte de Lambayeque llevará servicios judiciales gratuitos a Ferreñafe este 4 de septiembre

Corte de Lambayeque llevará servicios judiciales gratuitos a Ferreñafe este 4 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025