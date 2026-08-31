Corte de Tumbes reconoce a servidores judiciales por su trayectoria y compromiso

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En el marco de la conmemoración del Día del Servidor Judicial, la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una ceremonia de reconocimiento y confraternidad para destacar el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio de quienes contribuyen diariamente al funcionamiento de la institución.

La actividad, desarrollada en el auditorio Enrique López Albújar, fue encabezada por el presidente de la Corte, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, quien expresó su saludo y agradecimiento a las servidoras y los servidores judiciales por el trabajo que realizan desde las diferentes dependencias jurisdiccionales y administrativas.

Durante la ceremonia también se entregaron certificados de reconocimiento a trabajadores que cuentan con más de 25 años de servicio en el Poder Judicial, valorando su trayectoria y aporte al fortalecimiento de la administración de justicia en el Distrito Judicial de Tumbes.