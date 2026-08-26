Corte del Santa instala Botón de Pánico a adultos mayores con medidas de protección

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En el marco de la conmemoración del Día del Adulto Mayor, los Juzgados de Familia en la Subespecialidad de Violencia Familiar programaron visitas a los domicilios de usuarios judiciales que cuentan con medidas de protección dentro de las cuales se ha dispuesto la instalación del aplicativo Botón de Pánico, a fin que se les sea instalado en sus equipos móviles y de esta manera se pueda generar una alerta en tiempo real en caso de presentarse un acto de agresión en su perjuicio.

En dicha jornada participó la magistrada Ana Príncipe Leal, Jueza del Primer Juzgado de Familia Transitorio, junto a servidores judiciales pertenecientes a los tres juzgados de la Subespecialidad de Violencia Familiar, quienes participaron en la instalación y activación del aplicativo en mención, contando con un recibimiento grato por parte de los usuarios visitados.

Asimismo, en dicha visita se absolvió algunas consultas de los adultos mayores visitados, brindando mayores alcances del proceso en el cual se encuentran como parte procesal.

De esta manera, nuestra Corte Superior renueva su compromiso con el acceso a la justicia para la población vulnerable, propiciando que las disposiciones judiciales sean ejecutadas en sus propios términos procurando la paz social y el respeto de los derechos de nuestros adultos mayores.