Corte de Tumbes llevó servicios de justicia itinerante al distrito de Papayal

Representantes del Juzgado de Paz y otras áreas informaron sobre servicios legales, facilitando el acceso a la justicia. Foto: difusión.

Representantes del Juzgado de Paz y otras áreas informaron sobre servicios legales, facilitando el acceso a la justicia. Foto: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló una jornada de difusión de derechos y administración de justicia itinerante en la plazuela del distrito de Papayal, como parte de las actividades impulsadas por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para acercar los servicios judiciales a la ciudadanía.

La actividad contó con la participación de representantes del Juzgado de Paz Letrado de Zarumilla, la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, el área de Informática, el Módulo de Flagrancia y el Módulo Laboral, quienes se trasladaron hasta la localidad para brindar información vinculada con sus respectivas competencias y facilitar el acercamiento de la población a los servicios que ofrece el Poder Judicial.

Entre los integrantes de la comitiva participaron la magistrada Danitza Lama Ibarra, así como servidores de las distintas áreas involucradas en la jornada, cuya intervención permitió articular la presencia de diferentes servicios de la Corte en un mismo espacio y acercarlos a los ciudadanos del distrito de Papayal.

Estas jornadas forman parte de las acciones de justicia itinerante que desarrolla la Corte Superior de Justicia de Tumbes para reducir las barreras de acceso a la justicia y llevar orientación a poblaciones que, por razones geográficas o de desplazamiento, pueden encontrar mayores dificultades para acudir directamente a las sedes judiciales.

De esta manera, la Corte de Tumbes continúa promoviendo una justicia más cercana a la población, fortaleciendo la difusión de derechos y el acceso a información sobre los servicios judiciales en los distintos distritos de la región.