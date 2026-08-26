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Corte del Santa acerca la justicia y brinda apoyo a más de 150 adultos mayores en Casma

Más de 150 adultos mayores del Asilo San José disfrutaron de un taller cognitivo y recreativo en el Día del Adulto Mayor, gracias a la Corte Superior de Justicia del Santa.

El objetivo fue promover el bienestar social y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad en Casma. Foto: difusión.
El objetivo fue promover el bienestar social y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad en Casma. Foto: difusión.
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Más de 150 adultos mayores del Asilo San José participaron en un taller cognitivo, actividades recreativas y recibieron donaciones en el marco del Día del Adulto Mayor, gracias a una intervención articulada por el Eje del Adulto Mayor de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia del Santa, liderada por la magistrada Pamela Tello Casana, bajo los principios de protección reforzada e igualdad material que el Estado debe garantizar a las poblaciones vulnerables.

PUEDES VER: Nuevo Chimbote: Corte del Santa promueve prevención de la violencia escolar | Del Santa | La República

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​La actividad tuvo como principal objetivo materializar el principio de tutela efectiva y bienestar social mediante el desarrollo de talleres cognitivos de memoria orientados a estimular las capacidades de los residentes. Durante su visita a la ciudad de Casma, la magistrada Tello Casana recorrió el albergue y, al inicio de la jornada, conversó con los adultos mayores para hablarles sobre sus derechos, señalando que la institución tiene el deber constitucional de acercar la justicia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, promoviendo espacios donde se sientan protegidos, escuchados y plenamente valorados como sujetos de derechos.

​Como muestra de responsabilidad social y compromiso institucional, se entregó una importante cantidad de donaciones recolectadas gracias al aporte solidario de magistrados, funcionarios y personal administrativo y jurisdiccional de los Juzgados de Familia, el Primer y Segundo Juzgado de Violencia y el Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa. La jornada también incluyó un nutritivo desayuno institucional y un show en vivo con juegos, música y baile, reafirmando el deber del sistema de justicia de promover una atención cercana e inclusiva que garantice los derechos fundamentales de las personas adultas mayores.

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