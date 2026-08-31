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Reconocen a servidoras judiciales de Piura por sus años de servicio

Juana Tello e Hilda Juárez fueron reconocidas por su trayectoria y compromiso con la institución durante una ceremonia de confraternidad.

Servidoras judiciales de Piura fueron reconocidas por su trayectoria. Foto: difusión.
Servidoras judiciales de Piura fueron reconocidas por su trayectoria. Foto: difusión.
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Las servidoras Juana Isabel Tello Guerrero e Hilda Teresa Juarez Castro recibieron un reconocimiento por sus años de servicio a la institución, esto en el marco de la celebración por el Día del Trabajador Judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura, acto que se llevó a cabo el día sábado 29 en un ambiente de confraternidad y camaradería.

PUEDES VER: Corte de Piura brinda orientación y apoyo a adultos mayores durante su semana jubilar | piura | La República

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Dicho reconocimiento fue entregado por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Piura en compañía del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro.

De esta manera, la institución judicial reconoce el compromiso y trabajo diario de quienes contribuyen al servicio de justicia en esta zona norte del país.

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