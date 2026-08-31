Corte de Tumbes fortalece la justicia intercultural con rondas campesinas de Matapalo

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La Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló una jornada de capacitación dirigida a integrantes de las rondas campesinas del distrito de Matapalo, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre justicia intercultural y mejorar los mecanismos de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal.

La capacitación estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Otto Verapinto Márquez, quien explicó el rol que cumplen las rondas campesinas dentro de sus comunidades, sus ámbitos de actuación y la importancia de que el ejercicio de sus funciones se desarrolle respetando los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, se abordaron los alcances de la Ley N.° 27908, Ley de Rondas Campesinas, norma que reconoce su personalidad jurídica, su organización autónoma y democrática, así como su participación en la solución de conflictos, la seguridad y la paz comunal dentro de su ámbito territorial.

Uno de los principales temas de la jornada fue la orientación sobre los mecanismos de protección y defensa con los que cuentan los ronderos cuando, como consecuencia de actuaciones realizadas en el cumplimiento de sus funciones, se encuentran involucrados en un proceso judicial. En ese sentido, se explicaron las pautas contenidas en el Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos, instrumento del Poder Judicial que busca garantizar sus derechos individuales y colectivos y contempla, entre otros aspectos, el acceso a información sobre su situación jurídica y a asistencia legal especializada y gratuita.

Durante el encuentro también se destacó que la justicia intercultural busca generar una relación de coordinación, respeto y diálogo entre el sistema de justicia estatal y la justicia especial comunal, reconociendo las particularidades culturales y organizativas de las comunidades y rondas campesinas. El Poder Judicial cuenta para ello con protocolos específicos de coordinación y actuación orientados a prevenir conflictos entre ambos sistemas y garantizar el acceso efectivo a la justicia.

La actividad fue programada durante el fin de semana con la finalidad de facilitar una mayor convocatoria de ronderos, considerando que muchos de sus integrantes desarrollan actividades laborales y productivas durante los días hábiles. La jornada permitió así generar un espacio de diálogo directo, absolver consultas y brindar herramientas prácticas para el adecuado ejercicio de su importante labor en beneficio de sus comunidades.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa fortaleciendo el acercamiento del Poder Judicial a las comunidades rurales y promoviendo una justicia intercultural basada en la coordinación, el reconocimiento mutuo y el respeto de los derechos fundamentales.