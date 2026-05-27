Corte del Santa logró 547 conciliaciones entre enero y mayo de 2026

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En lo que va del año, la Corte Superior de Justicia del Santa alcanzó un total de 547 conciliaciones judiciales, consolidando mecanismos alternativos de solución de conflictos que permiten a las partes arribar a acuerdos rápidos y satisfactorios, evitando la prolongación de procesos judiciales.

De acuerdo con el reporte que muestra el Tablero Estadístico de nuestra Corte Superior, la cifra representa un ligero incremento respecto al mismo periodo del año 2025, cuando se registraron 546 expedientes conciliados, evidenciando una variación positiva en la productividad conciliatoria.

El informe revela además que el Módulo Corporativo de Familia (MCF) concentró la mayor cantidad de acuerdos conciliatorios alcanzados durante el periodo analizado, registrando 413 expedientes conciliados, posicionándose como el órgano jurisdiccional con mayor desempeño conciliatorio en el distrito judicial.

Asimismo, el reporte detalla la productividad de magistrados que promovieron acuerdos entre las partes, destacando entre ellos la jueza Karla Albitres Cerna, con 131 conciliaciones; seguida por la magistrada Sheyla Vásquez Arroyo, con 69 acuerdos conciliatorios alcanzados.

En cuanto al comportamiento mensual de las conciliaciones, abril fue el mes con mayor número de acuerdos logrados durante 2026, alcanzando 161 expedientes conciliados, seguido de mayo con 113 casos resueltos mediante consenso entre las partes.

La conciliación judicial constituye una herramienta importante para fortalecer una justicia célere y eficiente, permitiendo a los ciudadanos resolver controversias mediante el diálogo y el acuerdo mutuo, reduciendo además la carga procesal en los órganos jurisdiccionales.