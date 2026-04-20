Corte del Santa capacita a más de 140 estudiantes en justicia de paz escolar para promover la convivencia pacífica

Más de 140 estudiantes de 16 instituciones educativas de Chimbote participaron en la primera capacitación del programa Justicia de Paz Escolar. Esta actividad fue organizada por la coordinación distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa, con el objetivo de fortalecer la formación en valores y la convivencia armoniosa en las escuelas.

La jornada estuvo liderada por la presidenta de la Segunda Sala Civil y coordinadora de la comisión, Dra. Anita Alva Vásquez. “Nuestro compromiso es construir una comunidad estudiantil más armoniosa, inclusiva y solidaria, donde cada persona se sienta valorada”, dijo la magistrada, quien destacó que este espacio promueve el respeto, el diálogo y la comprensión mutua.

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Flagrancia, Dr. Andrés Vargas Celis, expuso sobre la importancia de la justicia de paz escolar y la práctica de valores como la empatía, la tolerancia y el respeto. Asimismo, advirtió que la violencia no es una solución y que los conflictos deben resolverse siempre de manera pacífica.

Por su parte, la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, Dra. Krist Díaz Gonzáles, abordó el tema de la violencia escolar, explicando sus principales tipos: física, psicológica y sexual, así como el acoso, ciberacoso y bullying. Subrayó la importancia de identificar estas conductas para prevenirlas y enfrentarlas adecuadamente.

Como parte de la capacitación, se presentó la escenificación titulada “Burlas que no son juegos”, que mostró un caso de hostigamiento hacia un estudiante por usar lentes, generando reflexión sobre las consecuencias del acoso escolar y la importancia del respeto.

Durante la actividad, los estudiantes participaron activamente con preguntas, demostrando interés en promover una cultura de paz y convivencia pacífica en sus instituciones educativas.