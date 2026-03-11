HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Verifican el desarrollo del servicio de justicia y las condiciones de la infraestructura judicial frente a posibles lluvias

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, recorrió los Módulos Básicos de Justicia en Catacaos y Castilla para evaluar su estado.

Se implementaron medidas preventivas para futuras inclemencias. Fuente: Difusión.
Se implementaron medidas preventivas para futuras inclemencias. Fuente: Difusión.

infraestructura judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, recorrió las instalaciones de los Módulos Básicos de Justicia de Catacaos y Castilla.

En su visita a las sedes judiciales, Correa Castro dialogó con los jueces y el personal, y constató que el desarrollo de las diligencias y la atención a los usuarios se desarrollan con total normalidad.

Asimismo, los magistrados y trabajadores de Catacaos informaron que la afectación por las lluvias fue mínima, tras lo cual se vienen tomando las medidas correctivas respecto a algunas filtraciones de agua.

Respecto a los juzgados de Castilla, hasta el momento no se ha presentado afectación a la infraestructura judicial tras las últimas lluvias que sucedieron en la región.

Es necesario destacar que, como medida preventiva frente a posibles lluvias, desde hace unas semanas la Presidencia de la Corte de Piura implementó un sistema de registro para que los administradores de todas las sedes de la institución informen de manera inmediata sobre alguna incidencia que pudiera afectar la integridad del personal, usuarios, infraestructura o el desarrollo del servicio de justicia.

