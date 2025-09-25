Corte del Santa y MINJUS desarrollan charla y campaña médica a favor de adultos mayores en Casma

En el marco de las acciones del Eje Adulto Mayor del Programa de Acceso a la Justicia, a cargo de la Dra. Pamela Tello Casana, la Corte Superior de Justicia del Santa, en coordinación con diversas instituciones públicas y privadas, realizó ayer una charla informativa y campaña médica gratuita dirigida a los adultos mayores del SIAM de la Municipalidad Provincial de Casma. La actividad se desarrolló en el complejo deportivo municipal de la ciudad.

La jornada inició con la charla sobre la Ley N.° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, a cargo del defensor de la Dirección Distrital de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Dr. Carlos Alfredo Marroquín Deza, quien explicó los principales derechos reconocidos a este grupo etario y las acciones a seguir frente a una presunta vulneración. Asimismo, destacó la importancia de la atención preferencial que deben brindar todas las instituciones del Estado, resaltando el compromiso de la Corte del Santa y del MINJUS en la defensa de los derechos de los adultos mayores.

De manera paralela, se llevó a cabo una campaña médica integral con servicios de triaje, medicina general, oftalmología, vacunación y nutrición, a cargo del Hospital San Ignacio de Casma. Esta atención permitió atender las necesidades más urgentes de salud de los asistentes, contribuyendo a su bienestar.

La actividad también incluyó corte de cabello gratuito, gracias al apoyo del Instituto “Metrópolis”, así como asesoría legal gratuita ofrecida por abogados de la Defensa Pública de Casma. Además, se sortearon canastas y diversos obsequios que animaron la jornada y fortalecieron el vínculo con la comunidad.