Siete meses de prisión preventiva contra sujeto que habría golpeado a su conviviente

Tras la denuncia y la posterior detención por la policía, el juez ordenó su traslado al penal de El Milagro. Fuente: Difusión.

El magistrado del Juzgado Mixto con adición de funciones de Investigación Preparatoria de Parcoy, José Velásquez Rojas, dispuso siete meses de prisión preventiva para Kaceli Valle Rojas, investigado por agredir físicamente a su conviviente, el pasado 19 de enero en el distrito de Parcoy.

La víctima narró que su conviviente, quien se encontraba en estado de ebriedad, empezó a insultarla y a golpearla de manera salvaje en el rostro para luego intentar asfixiarla con sus propias manos, todo ello mientras ella tenía en brazos al hijo de ambos de tan solo un año de edad y en presencia de su hermana menor.

Fue una testigo de los hechos quien logró detener el ataque y la acompañó a la comisaría para realizar la denuncia respectiva, permitiendo la búsqueda y detención de Valle Rojas, horas más tarde por parte del personal policial.

A Valle Rojas también se le sindica haber cometido el delito de desobediencia a la autoridad puesto que, la víctima contaba con medidas de protección producto de una denuncia previa por violencia doméstica realizada por parte de la agraviada.

Luego de revisar los hechos presentados, el juez de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra el investigado y ordenó su inmediato traslado desde Retamas hacia el penal de El Milagro para que cumpla con la medida coercitiva correspondiente.