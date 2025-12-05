HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Sullana reitera necesidad de fortalecer la Unidad de Flagrancia durante sesión de seguridad ciudadana

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, aboga por fortalecer la Unidad de Flagrancia con más fiscales para una atención inmediata de delitos.

Se destacó la importancia de la colaboración entre operadores de justicia para combatir delitos. Fuente: Difusión.
Se destacó la importancia de la colaboración entre operadores de justicia para combatir delitos. Fuente: Difusión.

El presidente de La Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, participó en la VI Sesión Ordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Sullana, donde reiteró la importancia de fortalecer la Unidad de Flagrancia con mayor presencia de fiscales, a fin de garantizar una atención inmediata de los casos que se presentan en situación de flagrancia en la provincia.

Durante su intervención, el titular de la Corte enfatizó que esta unidad especializada atiende de manera ininterrumpida las 24 horas del día delitos de alta incidencia como conducción en estado de ebriedad, hurto, robo agravado, tenencia ilegal de armas, agresiones y extorsión, entre otros. Por cual resaltó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre los operadores de justicia.

El alcalde Marlem Mogollón Meca respalda la propuesta. Fuente: Difusión.

El alcalde Marlem Mogollón Meca respalda la propuesta. Fuente: Difusión.

Dicho pedido contó con el respaldo del alcalde provincial Marlem Mogollón Meca quien destacó su importancia para mejorar la respuesta inmediata frente a los hechos delictivos y contribuir a la seguridad ciudadana en la provincia.

Finalmente, Li Córdova resaltó, que su despacho viene trabajando un proyecto, para que los ronderos, pongan a disposición a las personas detenidas en flagrancia, a fin de que sean juzgadas por la justicia ordinaria. Agregó que a la fecha, se vienen realizando reuniones, y se está trabajando un protocolo de intervención, junto con la policía nacional y el serenazgo.

Durante la sesión, el jefe de la Región Policial Piura, general Manuel Farías Zapata, informó que la Policía Nacional ha dado viabilidad al pedido del alcalde Marlem Mogollón Meca para que Sullana sea declarada en estado de emergencia. Con esta opinión favorable, corresponde ahora al Ministerio del Interior y al presidente de la República evaluar la emisión del decreto supremo respectivo.

Asimismo, indicó que para estas fechas se han dispuesto 30 vehículos, 37 motocicletas y 200 efectivos policiales a fin de reforzar la seguridad ciudadana.

