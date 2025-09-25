Nueve meses de prisión preventiva para primos que golpearon salvajemente a menor y le causaron la muerte

Los asesinos del escolar Edgar Junior Ponce Suyón, identificados como Diego Armando Díaz Joya (29) y Yeferson Alexis Orbegoso Joya (25), serán internados en el penal de Cambio Puente por nueve meses, conforme a lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, mientras son investigados por el delito de homicidio calificado.

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que el 20 de setiembre, ambos imputados persiguieron a menor, y que lo golpearon con un madero, y luego de haberlo dejado tambaleante, continuaron golpeándolo en la cabeza. Al verlo malherido, llamaron a un patrullero y acusaron al agraviado de haberlos querido asaltar. El estado de salud del menor empeoró en la comisaría de Alto Perú por lo que fue trasladarlo al hospital La Caleta, donde falleció víctima de un traumatismo encéfalocraneano grave.

Al hacer uso de su defensa material, los acusados señalaron que solo quisieron reducir al escolar y que no fue su intención hacerle daño.

La jueza Liz Muñoz Beteta, consideró que ambos imputados no contaban con arraigo domiciliario ni familiar y que, al enfrentar una posible condena superior a los 28 años, podrían intentar evadir a la acción de la justicia. Por esas consideraciones, dispuso declarar fundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses y ordenó el internamiento de Diego Armando Díaz Joya y Yeferson Alexis Orbegoso Joya en el centro penitenciario de Cambio Puente.