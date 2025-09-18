Jueces y servidores del Módulo Civil realizaron pasantía en Corte Suprema de Tucumán

Los participantes vivieron el trabajo diario de los jueces y asistieron a exposiciones sobre digitalización. Fuente: Difusión.

Con el fin de fortalecer sus conocimientos e intercambiar experiencias en torno a la Oralidad Civil y el Expediente Judicial Electrónico, una delegación integrada por jueces y servidores judiciales del Módulo Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa realizó una pasantía a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, Argentina, del 8 al 12 de setiembre.

Gracias a lo aprendido, los participantes podrán adoptar un modelo moderno y creativo, en el que se mejore la tramitación y resolución de los procesos orales civiles, con plazos más cortos y se ejerza un control efectivo de la duración del periodo de prueba, teniendo en cuenta la calidad de las decisiones judiciales.

Durante la pasantía, los integrantes de la delegación santeña conocieron de manera vivencial acerca del desarrollo de la gestión del despacho judicial y gestión del proceso civil relacionado a la materia de la oralidad civil y el EJE civil.

Los pasantes fueron testigos del trabajo diario de los jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Además, se entrevistaron con jueces civiles, conocieron la Oficina de Gestión Asociada del Fuero Civil y Comercial.

También participaron en una exposición sobre expediente digital, digitalización y despapelización, visitaron el Data Center y conocieron las herramientas de la plataforma digital Alberdi.

Nuestra delegación estuvo integrada por los magistrados Anita Alva Vásquez, Celia Bustos Balta, Kelly Cabanillas Oliva, Flor Guerrero Saavedra, Carlos Plasencia Cruz y Manuel Fenco Custodio. Además, el ingeniero Cristhian Inciso Rodríguez, administrador del Módulo Civil, y las relatoras judiciales Miliana Guzmán Quiñones y Margarita Jacinto Teque.